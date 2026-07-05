Quién es François Letexier, el árbitro designado para Argentina vs Egipto por los octavos del Mundial 2026

La FIFA ha oficializado la terna arbitral para el crucial encuentro de octavos de final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y Egipto, que se llevará a cabo este martes a las 13:00 (hora argentina) en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta. El encargado de dirigir las acciones será el francés François Letexier.

Para este compromiso, Letexier estará acompañado por sus compatriotas Cyril Mugnier y Mehdi Rahmouni como asistentes, mientras que la terna se completa con el noruego Espen Eskås como cuarto árbitro.

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Trayectoria y presente de Letexier en el Mundial

Letexier, de 36 años, es reconocido en Europa como uno de los árbitros con mayor proyección. Su carrera ha sido meteórica: en 2016 se convirtió en el juez más joven en debutar en la Ligue 1 francesa con apenas 28 años. Desde entonces, su ascenso ha sido constante, arbitrando hitos como la final de la UEFA Europa League 2021, la Supercopa de Europa 2023 y participaciones destacadas en la Eurocopa 2024 y los Juegos Olímpicos.

En lo que va del Mundial 2026, el francés ya ha tenido dos intervenciones:

Victoria de Costa de Marfil 1-0 sobre Ecuador (Fase de grupos).

Empate 0-0 entre Cabo Verde y Arabia Saudita (Fase de grupos).

François Letexier

Los antecedentes de Letexier con Argentina

Aunque Letexier nunca ha dirigido a la Selección Argentina absoluta, sí existe un precedente en categorías juveniles: estuvo presente en el triunfo por 2-1 ante Uzbekistán durante el Mundial Sub 20 de 2023.

Sin embargo, hay un antecedente reciente con un integrante del plantel actual que ha generado curiosidad en la previa: el pasado 22 de marzo, en el marco de la Ligue 1, el árbitro francés expulsó a Nicolás Tagliafico en la derrota del Olympique de Lyon ante el Monaco. Un detalle que añade un matiz de atención al encuentro de este martes en suelo estadounidense.

BP