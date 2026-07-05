Héroes nacionales: la emotiva bienvenida a la Selección de Cabo Verde tras su hazaña en el Mundial 2026

El fútbol tiene momentos que trascienden el resultado, y lo vivido por la selección de Cabo Verde es una prueba de ello. Tras su emotiva eliminación ante la Selección Argentina en el Mundial 2026, el plantel regresó a su país y fue recibido como verdaderos héroes nacionales por cientos de aficionados que colmaron las instalaciones del Aeropuerto Nelson Mandela, en la capital, Praia.

Entre banderas, cánticos y muestras de profunda admiración —incluyendo a trabajadores aeroportuarios que realizaron reverencias ante el paso de los jugadores—, el equipo sintió el calor de un país que se paralizó para celebrar la hazaña de sus "Tiburones Azules".

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El camino de Cabo Verde en la fase de grupos del Mundial 2026

La participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo no fue casualidad, sino el resultado de una resistencia admirable. En su debut absoluto en una cita mundialista, el conjunto dirigido por Pedro Leitao Brito 'Bubista' dejó huella al integrar el Grupo H, donde los pronósticos los daban como los principales candidatos a marcharse rápido.

Sin embargo, el equipo africano se mantuvo invicto en la fase inicial:

Empate 0-0 ante España.

Empate 2-2 ante Uruguay.

Empate 0-0 ante Arabia Saudita.

Con tres unidades, Cabo Verde se convirtió en el país más pequeño de la historia en clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial, rompiendo todos los esquemas previos.

El duelo ante Argentina y el reconocimiento nacional

La culminación de su aventura llegó en los dieciseisavos de final, donde demostraron su valentía ante la vigente campeona del mundo, Argentina. Tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario, llevaron el encuentro al alargue. A pesar del esfuerzo y de un espléndido gol de Sidney Lopes Cabral que volvió a empatar el partido 2-2, finalmente cayeron 3-2 en un encuentro que quedará grabado en la memoria de los caboverdianos.

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El impacto social fue inmediato. El presidente José Maria Neves expresó su orgullo a través de redes sociales, definiendo al plantel como un ejemplo de "grandeza del alma y talento". Por su parte, el primer ministro Francisco Carvalho no dudó en calificarlos como "Gigantes", subrayando que el legado de esta selección trasciende el campo de juego y se convierte en un modelo de determinación para todo el país.

BP