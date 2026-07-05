Argentina vs Egipto: las posibles variantes de Scaloni para los octavos del Mundial 2026

La Selección Argentina ya se enfoca en Egipto, su próximo escollo en los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de la tormenta que obligó a suspender la práctica de este sábado, Lionel Scaloni prepara los detalles para el choque del martes en Atlanta. Aunque el once titular no sufrirá una revolución, el DT contempla realizar hasta tres modificaciones para ajustar el funcionamiento y recuperar el brillo futbolístico del equipo.

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La pulseada por el ataque y el lateral izquierdo

La primera gran duda reside en quién acompañará a Lionel Messi en la ofensiva. Si bien Julián Álvarez era el apuntado para la etapa de eliminación directa, su puesta a punto tras la lesión en el tobillo le quitó terreno frente a Lautaro Martínez. Tras un partido cerrado ante Cabo Verde donde ambos tuvieron poco peso ofensivo, la decisión final se definirá en la práctica del domingo.

Por otro lado, el lateral izquierdo vuelve a ser un punto de análisis. Facundo Medina, quien fue titular en el último encuentro, terminó con molestias físicas (calambres), lo que abre la puerta para el regreso de Nicolás Tagliafico, dueño indiscutido del puesto durante todo el ciclo.

Nicolás Tagliafico

Refuerzos para recuperar el mediocampo

Scaloni busca darle una vuelta de tuerca al medio campo para recuperar fluidez. Leandro Paredes y Nicolás González aparecen como las alternativas con mayores posibilidades de ingresar:

Opción Paredes: Su entrada permitiría que Alexis Mac Allister se libere de tareas defensivas, moviéndose en una zona donde puede ser más influyente.

Opción González: Su inclusión aportaría mayor profundidad y agresividad en ataque, reemplazando a Thiago Almada en el esquema actual.

Leandro Paredes

Aunque Scaloni considera que la estructura presentada ante Cabo Verde es la ideal, no se descartan sorpresas de último momento. La práctica a puertas cerradas de este domingo será determinante para confirmar quiénes serán los once que buscarán el pase a cuartos ante el conjunto egipcio.

Argentina vs Egipo: día, hora y TV

La Selección Argentina se enfrentará a Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 el próximo martes 7 de julio a las 13:00 (hora de Argentina). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de TyC Sports, Telefe y DSports (DirecTV), además de estar disponible mediante plataformas de streaming como DGO, TyC Sports Play, Mi Telefe, Flow y Telecentro Play.

BP