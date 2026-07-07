El agónico e histórico triunfo de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 dejó secuencias para el recuerdo, pero ninguna tan humana como la de Lionel Messi, quien luego del pase a cuartos, pasó por zona mixta para dejar sus sensaciones.

El capitán de la Albiceleste, que vivió el partido como una verdadera montaña rusa de emociones, se presentó ante los micrófonos con el corazón en la mano, reconoció sus miedos en el peor momento del encuentro y elogió el amor propio de un plantel que se niega a quedar eliminado.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

El llanto y la espina del penal errado

Messi comenzó explicando el porqué de sus lágrimas tras el cierre en Atlanta, vinculándolas directamente a la tensión acumulada y a una jugada que pudo haber cambiado el destino mucho antes.

"Sentíamos que merecíamos seguir. Levantamos un partido increíble", arrancó el diez. "Sobre mi llanto, creo que fue un desahogo. Tenía mucha bronca por el penal errado; si yo hacía el penal, la dinámica del partido hubiese sido otra", se sinceró el astro, asumiendo la responsabilidad.

Sin embargo, el capitán destacó que el equipo no se cayó a pesar de ese golpe desde los doce pasos: "Después del penal tuvimos situaciones claras, estábamos bien, y poder conseguir el empate y darlo vuelta fue un alivio, un desahogo. No nos queríamos ir. No podíamos terminar de esta manera. Nos merecíamos seguir estando".

La confesión del capitán: pensaba que Argentina se quedaba afuera

Con la honestidad que lo caracteriza, Leo no ocultó que, cuando la selección africana estiró la ventaja en la segunda mitad, el fantasma de la eliminación prematura se sintió muy real.

Ante la pregunta sobre si se sentía eliminado tras el 0-2 egipcio, el astro rosarino explicó: "Sí, la verdad que sí. Cuando se pusieron 2-0 era difícil, por eso el desahogo. El partido fue increíble, es difícil levantar el 2-0 y más en esta clase de eliminatorias".

A pesar de la adversidad, hubo un quiebre psicológico en el equipo que Messi identificó con claridad: el gol del descuento. "Conseguimos el descuento con el Cuti, cambió todo; pensábamos que lo íbamos a hacer, que lo íbamos a dar vuelta. Cuando hizo el gol el Cuti, todos pensábamos que lo íbamos a empatar y sacarlo adelante".

Un grupo que nunca baja los brazos

Para el cierre, el capitán argentino volvió a deshacerse en elogios para con sus compañeros, rescatando la actitud competitiva que este grupo demuestra desde antes de alcanzar la gloria máxima: "Es algo que venimos repitiendo hace bastante... ¿qué decirte de estos chicos? Ya me tocó compartir con ellos muchos años, es un grupo que compite, que lo intenta al máximo, que no se cae, que intenta...".

"Este equipo nunca baja los brazos. Es muy difícil revertir un 2-0, nadie te regala nada. Es un Mundial muy difícil donde todos sacan sus armas para dar ventaja", continúo Leo.

Luego, cerró: "El equipo lo intentó y mostró esa fuerza de carácter, de orgullo, y que va a dejar todo hasta el final. Felices de seguir estando. El equipo compite al máximo, sea cual sea el rival, lo venimos demostrando antes de ser campeones del mundo".

FMZ