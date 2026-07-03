Egipto en el Mundial 2026: cómo juega el gigante africano que clasificó a octavos de final

El Mundial 2026 de las sorpresas y las emociones fuertes nos regaló otra clasificación de película. Egipto le arrebató el sueño a Australia y se metió, por primera vez en su historia, en los octavos de final.

Egipto, uno de los clasificados a octavos de final

Luego de asegurar el segundo puesto en su zona, los Faraones tuvieron que poner la cara en un cruce durísimo de eliminación directa ante los australianos: tras empatar 1-1 en el tiempo regular, mantuvieron la cabeza fría y sellaron su boleto a la siguiente instancia en una dramática definición por penales.

Con este pase, el combinado africano demuestra que sabe jugar partidos límite, combinando la mística de su historia continental con un presente de enorme despliegue físico y táctico.

Australia vs Egipto: Salah lideró la histórica clasificación de los Faraones a octavos del Mundial 2026

Cómo juega Egipto: tácticas y sus mejores jugadores

El conjunto dirigido tácticamente por su cuerpo técnico se planta con un esquema sumamente pragmático. No es un equipo que necesite adueñarse de la posesión para lastimar; al contrario, se siente cómodo replegándose en un bloque medio-bajo muy ordenado, cerrando los caminos internos y asfixiando los circuitos de juego rival. Su estructura se basa en el orden de la zaga central y en un mediocampo de contención batallador que muerde en todos los sectores.

Sin lugar a dudas, el verdadero peligro de Egipto radica en la velocidad de sus transiciones: recuperan en campo propio y, en apenas tres toques, explotan las bandas para desarmar a las defensas rivales. Es un equipo con muchísimo oficio, que sabe enfriar los partidos cuando lo presionan y que tiene la paciencia necesaria para golpear en los momentos justos.

Como no podía ser de otra manera, Mohamed Salah sigue siendo el faro futbolístico y espiritual de esta selección. El crack maneja a la perfección los tiempos del ataque, arrastra marcas constantemente para liberar a sus compañeros y aporta esa cuota de jerarquía mundial capaz de destrabar partidos cerrados en una sola jugada.

Mohamed Salah, la cara de los Faraones

A su lado emerge la figura de Omar Marmoush, un desequilibrante atacante que se transformó en el socio ideal de Salah gracias a su velocidad endiablada y su capacidad para romper líneas en el contragolpe.

Además, la jerarquía de Mostafa Mohamed en la delantera y la seguridad de su arquero en los momentos límite terminan de consolidar una columna vertebral con la experiencia justa para estas instancias.

Los resultados de Egipto en el Mundial 2026

La campaña de Egipto en la Copa del Mundo arrancó en el parejísimo Grupo G, una zona de dientes apretados donde finalizó invicto, pero siendo el principal escolta de Bélgica.

En el debut, los Faraones demostraron su personalidad al plantarle cara a Bélgica e igualar 1-1. El gran zarpazo llegó en la segunda fecha, donde desplegaron su contundencia para ganarle 3-1 a Nueva Zelanda y acomodarse en la tabla. Finalmente, cerraron la primera fase con otro trabajado empate 1-1 frente a Irán.

Esta cosecha le permitió a Egipto sumar 5 unidades y quedar igualado en la cima con Bélgica, aunque la diferencia de gol lo terminó ubicando como un peligrosísimo segundo.

Ya en la instancia de los 16avos de final, llegó el turno de cruzarse con Australia. Fue una batalla táctica y física de 120 minutos donde ninguno regaló nada. El encuentro finalizó 1-1 en el marcador, obligando a dirimir el pase desde los doce pasos. Allí, los africanos hicieron gala de su templanza, se impusieron por 4-2 en los penales y sacaron pasaje directo a los octavos de final.

FMZ