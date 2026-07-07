Argentina vs Egipto: así fue el histórico gol de Enzo Fernández para la clasificación en el Mundial 2026

La Selección Argentina caminaba por la cornisa. Minuto 79 en el Estadio Atlanta, un 0-2 en contra durísimo ante Egipto y la sensación de que el sueño del bicampeonato mundial se escurría entre los dedos. Pero si algo aprendió este equipo, es a parir las victorias con una actitud que representa al argentino en su máximo esplendor. En una ráfaga mística, la Albiceleste lo dio vuelta, y a los 92 minutos apareció Enzo Fernández.

Con el oficio de un centrodelantero de raza y el corazón de un país entero en la frente, metió un testazo bárbaro para estampar el 3-2 definitivo y desatar el desahogo más esperado del Mundial 2026.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de Enzo Fernández venía siendo un fiel reflejo de lo que viene siendo su Copa del Mundo. Un futbolista inamovible que se desgasta en el retroceso, que es parte activa de cada circuito de juego, pero que muchas veces la dinámica del partido lo termina desgastando lejos del área y de las zonas de peligro.

La Selección necesitaba más de su llegada, de ese remate de media distancia o de la irrupción por sorpresa que lo consagró en Qatar. Y así llegó.

Cuando el partido moría y las piernas ya no respondían, Enzo tuvo la lucidez y la fe para acompañar una obra de arte colectiva. En el cierre del encuentro, Julián Álvarez recuperó una pelota clave y lanzó una contra letal hacia la derecha para Lautaro Martínez. El Toro aguantó sobre la banda, ralentizando el tiempo, esperando que el área se poblara.

Fue ahí cuando Enzo, rompiendo líneas, pisó el punto de penal. El centro de Lautaro fue quirúrgico, y el volante del Chelsea, con una claridad insólita, la cruzó de cabeza junto al palo derecho de un arquero egipcio que nada pudo hacer. Gol, milagro y cuartos de final.

Enzo Fernández, dueño de uno de los goles más gritados de la Selección Argentina

Su gol no fue un gol más: fue el final de una pesadilla que duró casi 80 minutos y el inicio de una nueva vida en la Copa del Mundo. Argentina está en cuartos de final. Sufrió, caminó por el infierno, pero la mística sigue intacta.

El dato que agiganta el gol de Enzo Fernández

Con este histórico gol, Enzo Fernández se convirtió en un jugador histórico: su tanto fue el número 3.000 en la historia de los mundiales, algo más que llamativo para los registros de estadísticas.

El primero de todas las copas del mundo fue del francés Lucien Laurent en 1930, el número 1.000 fue del neerlandés Rob Rensenbrink en Argentina 1978 y el 2.000 fue anotado por el sueco Marcus Allbäck durante el Mundial de Alemania 2006.

FMZ