La Selección eliminó a Egipto con una increíble victoria por 3-2 y se metió entre los ocho mejores de la Copa Mundial 2026 a pura épica. El equipo de Messi y Scaloni perdía 2-0 y terminó metiendo tres goles en trece minutos para clasificar de ronda. ¿Cuándo es el próximo partido de Argentina?

Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández moldearon la remontada que consolida a la Selección Argentina como el rival a vencer en el torneo. Suiza, el próximo rival.

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Argentina vs Suiza: cuándo es el próximo partido de la selección

La Selección Argentina enfrentará a Suiza próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00hs (hora Argentina) en Kansas City. Su rival se impuso por penales ante Colombia en el único duelo de octavos de final que tuvo prórroga y definición por penales.

NZ