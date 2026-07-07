martes 07 de julio del 2026
Mundial 2026

Argentina enfrentará a Suiza por cuartos de final del Mundial 2026: día, horario y TV

La Selección Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Mundial 2026 enfrentando a Suiza en Kansas City. Tras la increíble victoria sobre Egipto, el equipo de Messi y Scaloni se verá las caras con un viejo conocido.

Argentina vs Suiza por el Mundial 2026
Argentina vs Suiza por el Mundial 2026 | AFP
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La Selección eliminó a Egipto con una increíble victoria por 3-2 y se metió entre los ocho mejores de la Copa Mundial 2026 a pura épica. El equipo de Messi y Scaloni perdía 2-0 y terminó metiendo tres goles en trece minutos para clasificar de ronda. ¿Cuándo es el próximo partido de Argentina?

Argentina vs. Egipto 07072026

Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández moldearon la remontada que consolida a la Selección Argentina como el rival a vencer en el torneo. Suiza, el próximo rival.

Argentina vs Egipto en fotos: todas las imágenes

Argentina vs Suiza: cuándo es el próximo partido de la selección

La Selección Argentina enfrentará a Suiza próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00hs (hora Argentina) en Kansas City. Su rival se impuso por penales ante Colombia en el único duelo de octavos de final que tuvo prórroga y definición por penales.

NZ

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