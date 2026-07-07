Argentina vs Suiza: el recuerdo de Brasil 2014, el último antecedente en Mundiales

La Selección Argentina ya conoce a su próximo obstáculo en el Mundial 2026. Tras la sufrida y heroica clasificación ante Egipto por 3-2, el equipo de Lionel Scaloni se medirá en los cuartos de final ante Suiza, que viene de dejar en el camino a Colombia por penales tras un picante 0-0.

Más allá del análisis táctico del presente, el emparejamiento trae de manera inevitable un recuerdo imborrable para el fútbol argentino: el último antecedente mundialista entre ambas selecciones, aquel dramático duelo de octavos de final en Brasil 2014 que paralizó los corazones de todo el país y se definió de forma agónica en el cierre del alargue.

Argentina enfrentará a Suiza por cuartos de final del Mundial 2026: día, horario y TV

Minuto 118: la tarde en la que Messi y Di María rompieron la defensa suiza

El 1 de julio de 2014, el Arena Corinthians de San Pablo fue el escenario de una batalla de dientes apretados. Aquella tarde, el conjunto dirigido por Alejandro Sabella dominó la posesión, generó las situaciones más claras y buscó por todas las vías, pero chocó constantemente contra un bloque helvético ultra ordenado.

Cuando el partido parecía estirarse a los penales y el desgaste físico era total, apareció la sociedad más determinante de las últimas décadas. En el minuto 118, Lionel Messi frotó la lámpara: condujo en velocidad, arrastró las marcas de la defensa suiza y, en el momento exacto, abrió la pelota hacia la derecha para la llegada de Ángel Di María.

Con una fe ciega, Fideo definió de primera con un zurdazo cruzado y rasante que batió al arquero suizo Diego Benaglio para desatar el delirio argentino.

Ese gol agónico no solo valió el pasaje a los cuartos de final en tierras brasileñas, sino que se convirtió en uno de los momentos más icónicos y emotivos de aquella copa del mundo que depositó a la Albiceleste en la gran final.

Hace doce años, la genialidad de Messi y el sacrificio de Di María derribaron el muro defensivo europeo. Hoy, de cara al compromiso en Kansas City, la Selección Argentina, vigente campeón de Qatar 2022, viene de dar una muestra de carácter gigante al dar vuelta el partido ante Egipto luego de estar dos goles abajo. Algunos nombres cambiaron y el escenario será diferente, pero la mística y el objetivo de quedar a un paso de otra final mundialista siguen siendo exactamente los mismos.

Cuándo y a qué hora jugarán Argentina vs Suiza

La Selección Argentina enfrentará a Suiza próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00hs (hora Argentina) en Kansas City. Su rival se impuso por penales ante Colombia en el único duelo de octavos de final que tuvo prórroga y definición por penales.

FMZ