martes 07 de julio del 2026
Mundial 2026

El triunfo de Argentina ante Egipto en fotos: todas las imágenes de la histórica remontada albiceleste en el Mundial 2026

La Selección Argentina venció a Egipto en el Mercedes-Benz Stadium y selló su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026. Reviví los momentos más destacados de un encuentro inolvidable a través de nuestra galería.

Argentina vs Egipto 07072026
Argentina vs. Egipto | AFP
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El cruce de octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta entre la Selección Argentina y Egipto se vivió con una intensidad absoluta. Desde los goles de Egipto que lo pusieron en vantaja durante gran parte del partido, la tensión generada por el penal malogrado por Lionel Messi frente a la muralla del arquero Mostafa Shobeir Oufa, hasta los tres tantos de la Scaloneta que dieron vuelta el marcador de una manera épica. 

En esta galería, repasamos las postales más impactantes de una jornada histórica que quedará guardada en la memoria de todos los argentinos. 

Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La previa 

Argentina llega al Estadio 07072026

Argentina llega al Estadio 07072026

Argentina llega al Estadio 07072026

Argentina llega al Estadio 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Previa Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

Previa Argentina vs Egipto 07072026

Previa Argentina vs Egipto 07072026

Lionel Messi - previa Argentina vs Egipto

El duelo entre Argentina y Egipto

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

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Argentina vs Egipto 07072026

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Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

Los goles de Egipto

Yasser Ibrahim

Gol de Egipto - Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Batacazo mundial: Yasser Ibrahim sorprendió a la Argentina con un gol tempranero

Argentina vs. Egipto 07072026

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El penal errado de Messi 

Argentina vs. Egipto 07072026

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Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Los goles de la remotada histórica

Gol de Argentina - Argentina vs Egipto 07072026

Gol de Argentina - Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Gol de Messi - Argentina vs Egipto 07072026

Gol de Messi - Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

El color de la hinchada Argentina

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs. Egipto 07072026

Argentina vs Egipto 07072026

BP

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