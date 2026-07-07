El cruce de octavos de final del Mundial 2026 en Atlanta entre la Selección Argentina y Egipto se vivió con una intensidad absoluta. Desde los goles de Egipto que lo pusieron en vantaja durante gran parte del partido, la tensión generada por el penal malogrado por Lionel Messi frente a la muralla del arquero Mostafa Shobeir Oufa, hasta los tres tantos de la Scaloneta que dieron vuelta el marcador de una manera épica.

En esta galería, repasamos las postales más impactantes de una jornada histórica que quedará guardada en la memoria de todos los argentinos.

Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026

La previa

El duelo entre Argentina y Egipto

Los goles de Egipto

Batacazo mundial: Yasser Ibrahim sorprendió a la Argentina con un gol tempranero

El penal errado de Messi

Los goles de la remotada histórica

El color de la hinchada Argentina

BP