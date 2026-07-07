La Selección Argentina sufrió un impacto inesperado en los primeros minutos del encuentro. El defensor Yasser Ibrahim ganó de arriba un centro y con un cabezazo implacable, mandó la pelota al fondo de la red para decretar el 1-0 parcial que sacude el desarrollo del partido.

Un streamer español tuvo un desagradable gesto con la camiseta de la Selección Argentina

El conjunto albiceleste, que llegaba como claro favorito, mostró desatenciones en la marca aérea dentro del área. La respuesta del Dibu Martínez no fue suficiente para desviar el remate del zaguero, quien festejó con alma y vida ante la mirada atónita del cuerpo técnico argentino en el banco de suplentes.

A partir del gol, el planteo de la Albiceleste se vio obligado a adelantarse de forma vertical en la cancha. Los volantes intentaron adueñarse de la pelota para abastecer a los delanteros, pero el bloque defensivo rival se replegó con mucha solidez tras conseguir la ventaja inicial.

LT.