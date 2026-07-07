Un streamer español tuvo un desagradable gesto con la camiseta de la Selección Argentina

ElXokas, uno de los creadores de contenido más populares de habla hispana, desató un verdadero escándalo internacional tras protagonizar un repudiable momento en vivo en el que atacó directamente a los hinchas argentinos.

La polémica estalló durante una de sus habituales transmisiones. El streamer gallego venía manteniendo un fuerte ensañamiento conceptual con el público albiceleste y decidió cruzar todos los límites posibles. "Esta polera argentina me la paso por los cojones", lanzó de forma desafiante, mientras sostenía la indumentaria oficial que identifica a los campeones del mundo.

La formación de la Selección Argentina vs Egipto, por los octavos del Mundial 2026

Distintas cuentas de X (ex Twitter) e Instagram recopilaron el fragmento del video y expusieron los dichos del streamer frente a millones de personas. Muchos usuarios recordaron que, si bien el creador de contenido tiene una enorme audiencia global de casi tres millones de seguidores, sus constantes roces con el público sudamericano terminaron por sepultar su desgastada reputación en la región.

Aunque en el día a día de la televisión tradicional o de los medios convencionales argentinos su nombre no sea moneda corriente, ElXokas es un verdadero gigante de la industria del entretenimiento digital en España y Latinoamérica. Sin embargo, su estrategia basada en la confrontación constante y las declaraciones ruidosas parece haber encontrado un límite infranqueable al meterse de manera despectiva con la pasión que genera el arco y la camiseta de la Selección.

El Streamer no cedió ante tantas criticas y se mantuvo firme

Bélgica eliminó a Estados Unidos y se metió entre los mejores ocho: cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

"No voy a disculparme" expresó el creador de contenido tras la explosión de reacciones en redes, queriendo respaldar lo hecho en su streaming. Muchos referentes de las plataformas digitales de la región repudiaron el accionar de "Xokas", y el propio DjMariio, uno de los creadores de contenido más importantes de fútbol en España le soltó la mano: "comen y viven de argentinos y se los paga pasándose la camiseta de Argentina por las pelotas" dijo el un vivo junto a LaCobra, streamer argentino.