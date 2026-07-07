Argentina vs Egipto: previa de los octavos de final del Mundial 2026

Argentina y Egipto se enfrentarán desde las 13.00hs (hora Argentina) en el Estadio de Dallas, con arbitraje del francés François Letexier y la televisación de Telefé, TyC Sports y DSports, con retransmisión en la TV Pública

Los himnos

Tras entonar las estrofas de ambos himnos y posar para los reportes gráficos, Mo Salah y Lionel Messi fueron a definir con Letexier el saque y el lado del arco. Saca Argentina y ataca para la derecha.

Fin de la entrada en calor: el silencio es bueno

Al vestuario. Finalizó la entrada en calor de ambas selecciones y tras el saludo de Messi al palco familiar, los dirigidos por Lionel Scaloni se retiraron del terreno de juego. Los africanos hicieron lo mismo. No hubo jugadores con molestias.

Entrada en calor

Con Lionel Messi en cabeza, todos los jugadores del plantel salieron a realizar la entrada en calor. Argentina no presenta lesionado o sancionados, mientras que Egipto tendrá un banco reducido tras sufrir 3 bajas.

Once confirmado

Lionel Scaloni apostará por la línea de cuatro medios. Leandro Paredes es la sensación del mediocampo. El cinco tuvo un gran ingreso ante Cabo Verde y la idea será liberar más a Alexis Mac Allister.

Primeros protagonistas

A falta de una hora para que comience el partido, Dibu Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli salieron a realizar los movimientos precompetitivos.

Argentina arribó al Mercedes-Benz Stadium, con todas las dudas resueltas. Lionel Messi irá de arranque, con cuatro mediocampistas y Julián Álvarez en punta.

El historial entre ambos

Se enfrentaron una sola vez en la historia de las selecciones mayores. Fue el 26 de marzo de 2008, en un amistoso internacional disputado en El Cairo, con victoria de la Albiceleste por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.

El historial queda así: Argentina 1 victoria, Egipto 0, empates 0; goles: Argentina 2, Egipto 0.

El duelo de hoy por los octavos de final del Mundial 2026 es el primer cruce entre ambos en una Copa del Mundo.

La posible formación de Argentina

La Selección Argentina formaría ante Egipto con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

LT