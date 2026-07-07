Lionel Messi erró un penal clave y Argentina sufre ante Egipto por el Mundial 2026

La Selección Argentina vive momentos de extrema tensión en el partido por los octavos de final del Mundial 2026. El conjunto nacional quedó abajo en el marcador tras un impacto tempranero y, para colmo, Lionel Messi desperdició la chance de igualar el encuentro desde los doce pasos, dejando un panorama sumamente complejo en la cancha.

Un streamer español tuvo un desagradable gesto con la camiseta de la Selección Argentina

A los 14 minutos del primer tiempo, el defensor Yasser Ibrahim capitalizó una desatención en el fondo albiceleste y puso el 1-0 para la Selección de Egipto. Apenas seis minutos después, el árbitro cobró una pena máxima a favor de los campeones del mundo, pero el arquero Mostafa Shobeir Oufa le adivinó la intención al 10.

A partir del gol y del impacto anímico que significó el fallo de la Pulga, el desarrollo del juego entró en un pozo preocupante. El planteo defensivo del conjunto africano se retrasó con solidez, cerrando todos los caminos posibles para los delanteros argentinos, quienes no volvieron a acercarse con peligro al arco rival.

Con este remate atajado por el guardameta egipcio, Lionel Messi sumó su segundo penal marrado en lo que va del torneo y estiró una estadística históricamente esquiva. De esta manera, el astro rosarino se consolidó como el máximo fallador de penales en la historia de los Mundiales, acumulando un total de cuatro ejecuciones erradas en la máxima cita.

LT.