Argentina enfrenta a Egipto en octavos del Mundial 2026 y el mundo aguarda con gran expectativa el choque que tendrá a Lionel Messi y Mohamed Salah en cancha. La Pulga y el Faraón fueron actores destacados de la elite futbolera durante la última década, y protagonizarán el primer cruce a nivel selecciones absolutas.

Argentina vs Egipto

Lionel Messi y Mohamed Salah cara a cara: duelo de estrellas en Argentina vs Egipto

La carrera de Lionel Messi es incomparable. Así lo demuestran las estadísticas, pero también la vigencia de un futbolista que sigue decidiendo el destino de los partidos que disputa. Uno de los tantos hitos del argentino fue su impacto en la construcción histórica de un equipo, Barcelona, y aquí puede trazarse un punto en común con Mohamed Salah, quien reescribió parte de la ya gloriosa historia del Liverpool.

Messi acaba de cumplir 39 años, cinco más que los 34 que Salah celebró hace también pocas semanas. Esta diferencia redujo la chance de enfrentamientos entre el Barcelona de Messi y el Liverpool de Salah. Cuando Lionel dejó España, Mohamed cerró la cuarta de sus nueve temporadas en Inglaterra.

Lionel Messi

Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrentaron solamente dos veces en toda su carrera, ambas por Champions League. El 16 de septiembre de 2015 Roma y Barcelona empataron 1-1 en el Olímpico por el Grupo E del torneo, ambos fueron titulares y completaron el duelo. Salah no jugó el partido de vuelta, que tuvo una tremenda goleada 6-1 de Barcelona en el Camp Nou con dos goles y una asistencia de Messi.

El segundo y al momento último enfrentamiento data del 1 de mayo de 2019, cuando Barcelona goleó 3-0 a Liverpool en inolvidable semifinal de Champions. Messi anotó dos goles y Salah se perdió la vuelta por lesión: Liverpool remontó en Anfield con goleada 4-0 y se clasificó a la final.

Mohamed Salah en el Mundial 2026

Salah volvió para jugar el duelo decisivo y marcó un gol para ganar ante Tottenham su única Champions League. A nivel selecciones absolutas, Lionel Messi y Mohamed Salah se enfrentarán por primera vez de manera oficial.

Messi vs Salah en números

Goles oficiales

ionel Messi: 924

Mo Salah: 400

Goles y partidos con la Selección

-ionel Messi: 203 (Récord) partidos y 124 goles (Récord)

Mo Salah: 120 partidos y 68 goles (Récord compartido con Hossam Hassan, actual DT de Egipto)

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Títulos ganados

Lionel Messi: 48 títulos

Mo Salah: 11 títulos

A nivel clubes, ambos ganaron liga, copa y supercopa nacionales en la elite de Europa. También la Champions League, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes. Messi logró cuatro títulos con la Selección Argentina, además de un Oro Olímpico, mientras que Salah, dos veces subcampeón de Copa Africana, no pudo coronar.

NZ