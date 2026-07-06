Paredes y Molina palpitan el cruce ante Egipto por los octavos del Mundial 2026: "Ningún partido será fácil"

La Selección Argentina ajusta los últimos detalles de cara al enfrentamiento de este martes frente a Egipto, por los octavos de final del Mundial 2026. En dialogo con la prensa, Leandro Paredes recordó el reciente cruce ante Cabo Verde, asegurando que el equipo tomó nota de la dificultad que presentan todos los rivales.

"Nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil", afirmó el volante, quien destacó que, aunque el equipo busca siempre su mejor versión, "a veces toca sufrir". Respecto a las sorpresivas eliminaciones de grandes potencias como Brasil y Alemania, Paredes fue tajante: "No me sorprenden los resultados porque todas las selecciones son competitivas; cualquiera le puede ganar a cualquiera".

Leandro Paredes en el Mundial 2026

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Por su parte, Nahuel Molina puso el foco en los aspectos tácticos que la Albiceleste debe corregir para evitar los contratiempos sufridos en la fase anterior. El lateral remarcó la importancia de mantener la estructura: "Analizando en frío, vimos cuestiones defensivas a mejorar. Tenemos que estar más organizados y la comunicación será clave para solucionar los errores de los últimos goles recibidos".

Sobre el rival de turno, Molina anticipó un duelo cerrado: "Egipto suma mucha gente en ataque; debemos estar bien parados y, además de controlar al rival, pensar en nuestro juego para ser protagonistas, como lo planteamos siempre".

Nahuel Molina

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El partido ante Egipto se disputará este martes a las 13:00 en el Atlanta Stadium. Las opciones de transmisión en vivo y en directo abarcarán tanto la televisión abierta como las señales de cable, ya que el partido se podrá ver a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

El ganador de este cruce se asegurará un lugar entre los ocho mejores del mundo y deberá enfrentarse el próximo sábado en Kansas al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.

Mientras tanto, los dirigidos por el cuerpo técnico nacional mantienen la calma y buscan abstraerse de la presión externa: "Intentamos estar a nuestro ritmo y no al de la gente. Hay que estar tranquilos para resolver los momentos clave de la mejor manera", concluyó Molina.

BP