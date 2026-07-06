España alcanzó un nuevo récord de imbatibilidad en el Mundial 2026

En pleno duelo de octavos de final del Mundial 2026 ante Portugal, España alcanzó los 560 minutos invicta, superando los 559 minutos que ostentaba Suiza desde 2010. La cifra récord se consolidó a los 41 minutos de la primera mitad, cuando el conjunto dirigido por Luis de la Fuente oficializó su nombre en lo más alto de la historia mundialista.

Esta solidez defensiva no es una novedad, sino la continuidad de un proceso impecable. Cabe recordar que, en la fase anterior ante Austria, el equipo ya había dado señales de su superioridad defensiva al mantener el arco en cero tras una victoria por 3-0.

España vs Portugal

España vs Portugal, por los octavos de final del Mundial 2026

Unai Simón, el dueño del arco

El gran artífice individual de esta hazaña es el guardameta Unai Simón. El arquero del Athletic Club ya había logrado en los dieciseisavos de final el récord absoluto de imbatibilidad para un portero en una misma edición de un Mundial, alcanzando los 519 minutos y dejando atrás la legendaria marca del italiano Walter Zenga (517 minutos en 1990).

Unai Simón, arquero y figura de España

La lista de figuras superadas por la defensa española incluye a nombres ilustres del fútbol mundial como los de Peter Shilton (501 minutos), Sergio Romero (486) e Iker Casillas (476).

El podio histórico quedó atrás

Con este nuevo registro, España no solo superó a Suiza —cuya marca se distribuyó en un proceso de 16 años entre 1994 y 2010—, sino que también desplazó al tercer lugar a la selección de Italia. El equipo italiano mantenía un invicto de 550 minutos desde México 1986 hasta Italia 1990, racha que fue interrumpida en su momento por un gol de Claudio Caniggia en las semifinales.

Hoy, la "Roja" se posiciona como el conjunto más difícil de batir en la historia de la competición, consolidando una solidez colectiva que promete ser uno de los pilares para sus aspiraciones en este Mundial 2026.

BP