Argentina vs. Egipto: el pronóstico de la inteligencia artificial para los octavos del Mundial 2026

La inteligencia artificial, que ha mantenido un registro impecable al predecir los cuatro triunfos anteriores de la Selección Argentina en el Mundial 2026, volvió a proyectar el resultado del encuentro que se disputará este martes en Atlanta. Según su análisis, el equipo de Lionel Scaloni logrará imponerse con un marcador de 2-0 frente a Egipto.

El modelo destaca que el conjunto albiceleste llega como claro favorito, respaldado por su jerarquía individual y su probada experiencia en instancias de eliminación directa. El análisis técnico arroja una probabilidad de victoria del 72% para Argentina, mientras que el empate se posiciona en un 18% y el triunfo de los africanos apenas alcanza un 10% en las estimaciones.

La Selección Argentina en el Mundial 2026

Proyecciones de resultados para el prode de los partidos del Mundial 2026

¿Cómo jugará Egipto?

El informe de la IA advierte que Egipto no será un rival sencillo. Si bien las estadísticas favorecen a la Scaloneta, el equipo egipcio representa un peligro latente gracias al talento de su figura, Mohamed Salah, y la verticalidad de Omar Marmoush en las transiciones rápidas.

La clave del partido, según el análisis, pasará por cómo Argentina logre gestionar la posesión ante un planteo egipcio que probablemente ceda el control del balón para apostar exclusivamente al contragolpe. La superioridad técnica y la capacidad de resolver partidos cerrados serán los factores determinantes para que la Selección logre romper el esquema defensivo del rival.

La Selección de Egipto en el Mundial 2026

Argentina vs Egipto: día, horario y cómo ver por TV los octavos de final del Mundial 2026

Los goleadores: Messi y Álvarez

Para completar el pronóstico, la inteligencia artificial se aventuró a señalar quiénes serán los encargados de inflar la red en el Atlanta Stadium. Según el algoritmo, los goles del triunfo llegarán a través de Lionel Messi y Julián Álvarez, consolidando una vez más la efectividad de la dupla ofensiva argentina en momentos clave.

Lionel Messi en el Mundial 2026

Argentina vs Egipto: día, hora, TV y todos los detalles

El partido ante Egipto se disputará este martes a las 13:00 en el Atlanta Stadium. Las opciones de transmisión en vivo y en directo abarcarán tanto la televisión abierta como las señales de cable, ya que el partido se podrá ver a través de las pantallas de TyC Sports, Telefe y la TV Pública.

El ganador de este cruce se asegurará un lugar entre los ocho mejores del mundo y deberá enfrentarse el próximo sábado en Kansas al vencedor del duelo entre Colombia y Suiza.

BP