Así fue el agónico gol de Merino que le dio la clasificación a España y eliminó a Portugal del Mundial 2026

El Mundial 2026 sumó una nueva página dorada a su historia en el AT&T Stadium de Dallas. En un encuentro cerrado, de altísima tensión táctica y con ocasiones claras para España y Portugal, la paridad parecía llevar el clásico ibérico de octavos de final directo al tiempo suplementario.

Sin embargo, la jerarquía individual y el temple del seleccionado español inclinaron la balanza en la jugada definitiva, rompiendo los esquemas de un Portugal que se despidió de la cita mundialista de forma desgarradora.

Mikel Merino

España venció a Portugal con un gol agónico de Merino y avanzó a cuartos del Mundial 2026

Así fue el milagro de Mikel Merino

El reloj acariciaba el final del tiempo reglamentario en Dallas cuando la historia se tiñó de épica roja. Cuando todo parecía indicar que el partido entre España y Portugal por los octavos de final del Mundial 2026 se estiraría de forma inevitable hacia la prórroga, apareció la astucia táctica de los dirigidos por Luis de la Fuente.

En una desatención de la defensa lusa tras un tiro libre ejecutado con rapidez, Ferran Torres frotó la lámpara y sacó un pase quirúrgico al corazón del área. Allí irrumpió Mikel Merino , quien perforó la red del arquero Diogo Costa en el minuto 90 con una definición perfecta al rincón.

Un gol agónico e histórico que desató la locura en las tribunas y metió a España directamente en la siguiente fase, apagando el último sueño mundialista de Cristiano Ronaldo.

España alcanzó un nuevo récord de imbatibilidad en el Mundial 2026

Resultados de los partidos de España en el Mundial 2026

La Roja construyó un camino invicto y sumamente sólido en lo que va de esta cita mundialista norteamericana, donde todavía no recibió goles en contra :

Fase de Grupos (Fecha 1) : España 0-0 Cabo Verde

Fase de Grupos (Fecha 2) : España 4-0 Arabia Saudita

Fase de Grupos (Fecha 3) : España 1-0 Uruguay

Dieciseisavos de Final : España 3-0 Austria

Octavos de Final : España 1-0 Portugal

España vs Portugal

¿Cuándo vuelve a jugar España en el Mundial 2026?

Tras dejar en el camino a Portugal, el combinado español ya tiene marcada su próxima cita en el calendario del torneo. España volverá a jugar por los cuartos de final el próximo viernes 10 de julio de 2026 . El trascendental partido se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles y su rival saldrá del ganador de la llave entre Estados Unidos y Bélgica .

BP