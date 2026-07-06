La eliminación de Portugal y Cristiano Ronaldo del Mundial 2026 desató una ola de memes en las redes sociales

Mientras España celebraba el tanto salvador de Mikel Merino, las redes sociales rápidamente se llenaron de montajes sobre la frustración de Portugal y Cristiano Ronaldo, cuya despedida de los Mundiales a los 41 años fue el blanco principal de la creatividad digital. Los memes capturaron a la perfección el folklore futbolero de una jornada que dejó a España en cuartos de final y a internet completamente estallada.

España venció a Portugal con un gol agónico de Merino y avanzó a cuartos del Mundial 2026

La eliminación de Portugal del Mundial 2026 se consumó de la manera más cruel y dramática posible sobre el césped del AT&T Stadium de Dallas. Tras resistir con solidez los embates de España y protagonizar un clásico ibérico de alta tensión táctica, el seleccionado luso vio desmoronarse su sueño en el minuto 90 reglamentario debido a una desatención defensiva en un tiro libre rápido ejecutado por Ferran Torres, que terminó en el agónico gol de Mikel Merino.

Esta derrota por 1-0 no solo significó la despedida del torneo para el equipo dirigido por Roberto Martínez, sino que también marcó el cierre definitivo del último baile mundialista de Cristiano Ronaldo, quien se marchó del campo visiblemente afectado tras no haber podido romper el cerrojo defensivo de La Roja.

Cristiana Ronaldo vs España

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BP