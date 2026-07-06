Estados Unidos vs Bélgica, por el Mundial 2026

Estados Unidos, único anfitrión que permanece en competencia, se mide ante Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 21:00 (hora argentina) en el Seattle Stadium, con transmisión en vivo a través de TyC Sports y DSports.

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Estados Unidos vs. Bélgica: las formaciones

Estados Unidos: Matt Freese, Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson, Weston McKennie, Tyler Adams, Malik Tillman, Sergiño Dest, Folarin Balogun, Christian Pulisic. DT: Mauricio Pochettino.

Bélgica: Thibaut Courtois, Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper, Nicolas Raskin, Amadou Onana, Dodi Lukébakio, Youri Tielemans, Leandro Trossard, Charles De Ketelaere. DT: Rudi García.

¿Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode?

El cruce se presenta extremadamente parejo, lo que ha generado una gran incertidumbre entre los especialistas y los seguidores del tradicional prode. Las casas de apuestas marcan una paridad casi absoluta, con una leve inclinación hacia el equipo estadounidense debido a su condición de local, aunque la cuota de victoria visitante se mantiene muy cerca.

Tendencia de los pronósticos: El resultado exacto que más se repite en las proyecciones es el 1-1 , lo que sugiere un partido cerrado que podría extenderse al tiempo suplementario o incluso a la definición por penales.

Cuotas destacadas: La victoria de Estados Unidos paga aproximadamente 2.60 , mientras que el triunfo de Bélgica se encuentra en torno a 2.62 . La igualdad en los 90 minutos reglamentarios tiene una cuota de 3.40 , siendo la opción más atractiva para quienes buscan maximizar su jugada.

Factor goles: La mayoría de los analistas coinciden en que será un encuentro con "ambos marcan" (Sí) y una tendencia hacia un marcador con más de 1.5 goles totales.

Estadísticas y minuto a minuto

BP