La advertencia de Scaloni antes del partido de octavos del Mundial 2026: "Egipto es un rival de jerarquía"

La Selección Argentina se prepara para un duelo decisivo este martes a las 13.00 (hora local de Atlanta, 12.00 de Atlanta) frente a Egipto, en el marco de los octavos de final del Mundial 2026. En una conferencia de prensa marcada por la honestidad táctica, Lionel Scaloni confirmó el retorno de Leandro Paredes al once inicial, despejando dudas sobre la estructura del mediocampo argentino.

Argentina vs Egipto: Scaloni planea cambios en la última práctica previa a los octavos del Mundial 2026

El regreso de Paredes al once titular de la Selección Argentina

Scaloni no dio el equipo completo por cábala, pero sí despejó la incógnita sobre el "cinco": Leandro Paredes será titular en lugar de Thiago Almada. El entrenador fue enfático al explicar que la ausencia previa del volante se debió exclusivamente a su condición física, no a un criterio táctico.

"Paredes distribuye bien, no me voy a poner a explicar lo que es él. Estando él en la cancha, el equipo gira de otra manera. Para mí es de los mejores medio centro del mundo estando bien", afirmó el DT. Sobre la comparación con Alexis Mac Allister, quien ocupó esa posición, aclaró: "Alexis ha hecho un esfuerzo bárbaro y lo ha hecho magníficamente bien, pero el cinco en la mayoría de los partidos ha sido Leandro. Cuando la pelota pasa por él, el equipo se siente cómodo".

Leandro Paredes será titular ante Egipto

"Egipto es un rival de jerarquía"

El foco está puesto en el equipo africano y, especialmente, en su máxima estrella, Mohamed Salah. Scaloni se mostró cauto pero confiado: "Estamos alerta porque Egipto es un buen rival. Tiene jugadores de jerarquía y un técnico que trabaja hace tiempo. No creo que jueguen tan bajo como Cabo Verde; es un equipo que ataca".

Sobre cómo frenar a la estrella egipcia, el técnico evitó las marcas personales: "Salah es un gran jugador, será un placer enfrentarlo. Este equipo ha enfrentado a grandes jugadores y siempre hemos tomado recaudos a nivel colectivo".

Mohamed Salah, figura de Egipto

Un Mundial sin favoritos claros

Consultado sobre el desarrollo del torneo y las dificultades que han tenido potencias como Francia o la propia España, Scaloni dejó una lectura contundente: "Este Mundial está siendo complicado para todos. No hay selecciones que hayan mantenido lo que venían haciendo porque los rivales juegan. Ningún equipo está desplegando un fútbol total".

El estratega nacional también puso en valor el ADN competitivo de su plantel: "Esta Selección hace años que es candidata donde va. Cuando no jugás bien, si no tenés garra, intensidad y el espíritu que nosotros tenemos incorporado, te vas afuera".

Lionel Scaloni en conferencia de prensa

Finalmente, ante la consulta sobre una posible final ante España, Scaloni fue tajante: "Si toca, la firmo. Pero ellos tienen un camino por hacer y nosotros todavía tenemos un paso más". Argentina buscará este martes en Atlanta seguir en carrera, confiada en su temperamento y en la vuelta de la claridad futbolística que aporta Paredes.

BP