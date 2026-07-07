Quién es Mostafa Shobeir: el arquero egipcio que la rompió ante Argentina en el Mundial

La Selección Argentina se chocó con una muralla infranqueable durante el primer tiempo de los octavos de final de la Copa del Mundo. El arquero de la Selección de Egipto, Mostafa Shobeir, se transformó en la figura excluyente de los primeros 45 minutos al ahogarle el grito de gol a Lionel Messi desde los doce pasos, hasta llegó a sacar pelotas con el 2-0.

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El arquero del Al Ahly mostró una solvencia asombrosa en el estadio de Dallas. Con apenas 26 años, asumió la titularidad absoluta en esta cita mundialista y demostró que la presión no le pesa, dejando al combinado de Lionel Scaloni sin respuestas futbolísticas tras la rápida ventaja conseguida por Yasser Ibrahim.

Nacido en Giza el 15 de mayo de 2000, Mostafa Shobeir lleva el puesto en los genes de manera literal. El actual arquero titular de los Faraones es hijo de Ahmed Shobeir, una verdadera leyenda del fútbol africano que defendió el arco de su país en el Mundial de Italia 1990 y disputó más de 100 partidos internacionales.

A pesar de cargar con un apellido ilustre, "Oufa" supo edificar su propio camino a base de actuaciones consagradas. Formado en las inferiores del exitoso Al Ahly SC, se ganó el puesto tras la lesión del histórico Mohamed El Shenawy y marcó un récord absoluto en la CAF Champions League al mantener su valla invicta durante nueve partidos consecutivos.

Mostafa Shobeir

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El penal atajado al capitán argentino no es una casualidad aislada en el repertorio del arquero egipcio. En lo que va de esta competencia, Shobeir ya le había contenido un remate desde los doce pasos a Mehdi Taremi en el duelo frente a Irán, consolidándose como un especialista absoluto en las ejecuciones de pena máxima.

Los últimos minutos fueron de terror para el fondo de Egipto, entró uno y entraron tres. A pesar de la victoria de la Albiceleste, fue quién amargó a más de uno en Argentina, pero por suerte para Lionel Scaloni, quedó tan solo en un video de "mejores momentos" y no como el héroe del partido.

LT.