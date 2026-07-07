martes 07 de julio del 2026
Mundial 2026

¿Colombia o Suiza? Cuándo y contra quién vuelve a jugar la Selección Argentina en el Mundial 2026

La Selección Argentina se clasificó a cuartos de final de la Copa Mundial 2026 con una inolvidable remontada y triunfo 3-2 sobre Egipto en Atlanta. Con día y horario confirmado, el equipo de Messi define su rival.

Argentina vs. Egipto 07072026
Argentina vs. Egipto | AFP
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La Selección eliminó a Egipto con una increíble victoria por 3-2 y se metió entre los ocho mejores de la Copa Mundial 2026 a pura épica. El equipo de Messi y Scaloni perdía 2-0 y terminó metiendo tres goles en trece minutos para clasificar de ronda. ¿Cuándo es el próximo partido de Argentina?

Argentina vs. Egipto 07072026

Cristian Romero, Lionel Messi y Enzo Fernández moldearon la remontada que consolida a la Selección Argentina como el rival a vencer en el torneo.

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Cuándo es el próximo partido de Argentina: ¿Colombia o Suiza?

La Selección Argentina ya sacó su pasaje para el duelo del próximo sábado 11 de julio, desde las 22.00hs (hora Argentina) en Kansas City.

Suiza vs Colombia

Su rival será el ganador del duelo con el que Colombia y Suiza finalizarán la instancia de octavos desde las 17.00hs (hora Argentina).

NZ

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