Desahogo y fiesta en el vestuario: el festejo íntimo de la Scaloneta tras ganarle a Egipto

La Selección Argentina se metió entre los ocho mejores de la Copa del Mundo tras un partido durísimo. Luego de sellar la clasificación a los cuartos de final, el defensor Nicolás Otamendi utilizó sus redes sociales para mostrar la intimidad de los festejos de un plantel que se desahogó por completo tras el pitazo final.

Un streamer español tuvo un desagradable gesto con la camiseta de la Selección Argentina

A través de su cuenta oficial @Notamendi30, el experimentado central compartió un video que rápidamente se volvió viral. En las imágenes se puede ver a los jugadores cantando, revoleando las camisetas y descargando toda la tensión acumulada en una llave de octavos que se presentó extremadamente cuesta arriba.

Mientras Lionel Scaloni daba la conferencia post partido, el vestuario se dio vuelta. Tras haber sufrido en el desarrollo del encuentro, las sonrisas y los abrazos multiplicados en el vestuario reflejan el valor que el cuerpo técnico y los futbolistas le dieron a este triunfo tan sufrido en Dallas.

En Argentina se multiplican los festejos

Los puntajes de Argentina vs Egipto por los Octavos de final del Mundial 2026

En un rato comenzará Colombia vs Suiza y de ahí saldrá el próximo rival de Argentina. Para muchos era un partido menor, ante un rival africano por los octavos, se vivió como una final.

LT.