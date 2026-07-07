"Dios ha resucitado": la prensa mundial destacó el gran triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

La agónica victoria de la Selección Argentina por 3-2 sobre Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 no solo hizo vibrar a los hinchas albicelestes, sino que capturó la atención de la prensa deportiva global. Ante un escenario adverso que parecía sentenciar la eliminación, los dirigidos por Lionel Scaloni protagonizaron una remontada que los diarios internacionales no dudaron en calificar como "faraónica".

La actuación de Lionel Messi, determinante con su gol y una asistencia en los minutos finales, se transformó en el eje central de las crónicas que buscaron explicar lo inexplicable.

En una remotanda impresionante, Argentina venció 3-2 a Egipto y clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026

El reconocimiento de los medios europeos

Desde Europa, el eco del triunfo llegó con titulares cargados de misticismo y admiración. El diario español AS no dejó lugar a dudas al abrir su portal con la contundente frase "Dios ha resucitado", acompañada por una icónica imagen del capitán argentino celebrando la hazaña.

En la misma sintonía, el periódico Marca destacó la "remontada faraónica" del seleccionado nacional.

Por su parte, la mirada italiana llegó a través de La Repubblica, que resaltó el carácter del equipo: "Argentina protagoniza una remontada sensacional y avanza a cuartos de final. Messi anota un gol y una asistencia decisivos, seguidos de lágrimas".

En Alemania, Bild se sumó al fervor con una cobertura centrada en el astro rosarino bajo el título "La locura por Messi: Argentina logra una remontada espectacular tras ir perdiendo por 0-2".

La mirada desde el resto del mundo

El impacto de la jornada no se limitó al Viejo Continente. The Guardian, en el Reino Unido, subrayó la épica del cierre al señalar que "la Argentina de Messi protagonizó una remontada espectacular con tres goles en los últimos minutos para vencer a Egipto".

Desde Sudamérica, el diario colombiano El Tiempo sintetizó el sentir de todo un continente al describir que "Argentina la vio gris, sacó la categoría, derrotó a Egipto y clasificó en agonía a los cuartos de final del Mundial".

BP