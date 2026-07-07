El partido de Lionel Messi ante Egipto: golazo, múltiples récords y lágrimas de emoción

Argentina se clasificó a cuartos de final del Mundial 2026 con una épica victoria sobre Egipto. Lionel Messi complicó su partido al fallar el penal, pero terminó activando el “modo leyenda” con un cuarto de hora final increíble, demostrando toda su vigencia y jerarquía.

Esta vez con Julián Álvarez de referencia, y los mediocampistas más adelantados por la presencia de Paredes, Lionel Messi se movió desde la derecha al centro del ataque. El capitán entró poco en juego en unos primeros minutos donde Egipto logró imponer condiciones desde el empuje, y logró la ventaja en el marcador.

Lionel Messi tuvo una inmejorable chance para empatarlo pocos minutos después, pero volvió a cruzar su penal, tal como había hecho ante Austria, y el arquero Oufa se lo atajó. El capitán argentino perdió algo de peso tras esta acción, pese a que no marcó de tiro libre solo porque el poste se lo negó.

Argentina dio vuelta un partido milagroso y se metió entre los mejores ocho: cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

El espectacular cierre de partido de Lionel Messi

Cuando peor la pasaba Argentina, perdiendo 2-0 a falta de 23 minutos, Lionel Messi tuvo su mejor versión en la noche de Atlanta. El capitán dio un plus extra desde lo físico, combinándolo con su talento, y armó un jugadón para dejar a Lautaro Martínez de cara al gol.

A once del cierre Lionel Messi lanzó el centro que Cuti Romero cabeceó para el descuento, y cuatro más tarde tomó la pelota en el área que cambió por gol con increíble remate que prendió fuego el arco egipcio.

Las lágrimas de Lionel Messi en Argentina vs Egipto

El cierre del partido tuvo a un Lionel Messi estallando en emoción, sin disimular sus lágrimas y muy conmovido por la clasificación. Con 39 años y tras liderar el Campeonato del Mundo en 2022, el astro argentino va por más.

Todos los récords de Lionel Messi en la Copa Mundial de Fútbol

Máximo goleador en la historia de los Mundiales (21)

Más goles en partidos consecutivos en duelos de eliminación directa en Mundiales (6)

Más goles de un futbolista argentino en un mismo Mundial (8 junto a Guillermo Stábile)

Más goles en un mismo Mundial dentro de su carrera (8)

Más partidos jugados en Mundiales (31)

Más partidos consecutivos marcando goles en Mundiales (9)

Más partidos en duelos de eliminación directa en Mundiales (14, junto a Klose)

Máximo goleador del Mundial 2026 (8)

NZ