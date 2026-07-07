Suiza vs Colombia, por los octavos de final del Mundial 2026

Este martes la Selección de Colombia enfrenta a Suiza en un duelo correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. El partido se disputará desde las 17:00 (hora de Argentina), será transmitido por DSports y contará con el arbitraje de Iván Barton.El ganador de esta llave se enfrentará con el vencedor de Argentina-Egipto.

Así está el cuadro de cuartos de final del Mundial 2026

Cómo llega Suiza

El conjunto helvético, dirigido por Murat Yakin, llega a esta instancia tras un proceso de menos a más en el certamen. Luego de un inicio con dudas en la fase de grupos, donde empataron 1-1 frente a Qatar, lograron recuperar confianza y solidez hasta avanzar a los octavos de final. Su reciente victoria por 2-0 ante Argelia en la instancia de dieciseisavos de final demostró que son un equipo pragmático y difícil de batir, apoyado en la experiencia de su capitán Granit Xhaka y la potencia goleadora de Johan Manzambi.

Selección de Suiza

Cómo llega Colombia

Por su parte, el equipo de Néstor Lorenzo se ha consolidado como una de las defensas más sólidas del torneo, habiendo recibido apenas un gol en cuatro presentaciones. Los "Cafeteros" llegan con el impulso anímico tras su reciente triunfo 1-0 ante Ghana, un encuentro donde dominaron el trámite sin ceder espacios. Con James Rodríguez como conductor y Luis Díaz como principal amenaza ofensiva, Colombia busca confirmar su chapa de candidato y avanzar hacia la siguiente ronda.

Selección de Colombia

Suiza vs. Colombia: las posibles formaciones

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Johan Manzambi, Ruben Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz; Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

Cuáles son las proyecciones de resultados para el prode

El duelo es catalogado por los especialistas como un encuentro de alta paridad y fuerte carácter táctico. Las principales proyecciones de los expertos y las casas de apuestas sugieren una tendencia hacia la victoria de Colombia, aunque con un margen muy estrecho y pocos goles, dada la solidez defensiva que ambas selecciones han mostrado. Un resultado frecuente en las predicciones es el 1-0 a favor del equipo sudamericano, con una probabilidad significativa de que el primer tiempo culmine igualado debido a la cautela inicial típica de estas instancias eliminatorias.

Estadísticas y minuto a minuto

BP