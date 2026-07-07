Argentina vs Egipto: así fue el corte épico de Leandro Paredes que salvó a la Selección

El histórico triunfo 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026 tuvo goles, emociones y un desenlace cinematográfico. Pero antes de que Enzo Fernández hiciera delirar al país con su gol, hubo una jugada invisible para las estadísticas que quedará grabada: el primordial corte de Leandro Paredes.

Se jugaba el minuto 90, el marcador estaba clavado en un dramático 2-2 y la Albiceleste quedó completamente expuesta en defensa. Fue ahí cuando apareció el hombre de Boca para emular la mítica barrida de Javier Mascherano en 2014 o la milagrosa atajada del Dibu Martínez en Qatar 2022. Una salvada descomunal que valió la clasificación a cuartos.

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La voracidad ofensiva dejó el fondo desprotegido ante un contraataque de Egipto que parecía letal. Un atacante africano encaró a toda velocidad hacia el arco de Emiliano Martínez, esperando la pasada de un compañero para empujarla al gol y decretar el 3-2 en contra.

Paredes, que se metió en el once titular y le respondió con creces a Scaloni, quedó como último hombre. Con un oficio extraordinario, el volante se plantó, aguantó la embestida, engañó al rival y estiró su pierna para que cortar el avance. Lo más fantástico es que no solo neutralizó el peligro, sino que recuperó la pelota e inició de inmediato la jugada de ataque que, segundos después, terminaría en el gol del triunfo.

"Esta Selección no deja de creer nunca": la palabra de Leandro Paredes

Luego de la batalla en Atlanta, el mediocampista charló ante la prensa y admitió con total humildad que todavía no había tomado dimensión de su gesta: “No lo volví a ver, pero ya en la cancha se venían muchos, eran muy rápidos y era una de las últimas del partido en el 2-2. Si sirve para ayudar, bienvenido sea”.

Leandro Paredes junto a Lionel Messi

Además, agregó sobre el reconocimiento del vestuario: “Cuando termina y mis compañeros me hablan de la jugada, ahí me di cuenta de lo que significó. Es algo muy gratificante”.

“Nosotros no nos sentimos nunca afuera porque nunca dejamos de creer, de confiar. Habíamos hecho un gran partido controlando casi siempre, creando; en los dos momentos que mejor nos sentíamos, nos golpearon. Fue muy duro, pero esta Selección no deja de creer nunca, no deja de confiar, no deja de pelear y hoy quedó demostrado una vez más", continúo Paredes al ser consultado sobre la actitud del plantel.

FMZ