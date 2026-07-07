martes 07 de julio del 2026
Mundial 2026

"Qué manera de sufrir": el estallido de los memes tras el triunfo épico de la Selección Argentina ante Egipto en el Mundial 2026

Argentina perdía 2-0 y estaba al borde de la eliminación en el Mundial 2026, pero en una ráfaga final dio vuelta el marcador ante Egipto para meterse en cuartos. Las redes sociales explotaron con humor y orgullo ante el desenlace histórico en Atlanta.

Los mejores memes del triunfo de la Selección Argentina
Los mejores memes del triunfo de la Selección Argentina | Redes sociales
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El triunfo agónico por 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, generó una catarata de reacciones en internet, donde los hinchas pasaron del llanto y la resignación por los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko a la euforia absoluta en cuestión de quince minutos.

Los memes se centraron principalmente en la figura de Lionel Messi, protagonista de una remontada que los usuarios calificaron de "milagrosa", y en la capacidad del equipo para sobreponerse cuando la eliminación parecía sellada. Figuras como el "Cuti" Romero y Enzo Fernández, autores de los tantos que completaron la heroica, fueron inmortalizados en las redes con ediciones virales que reflejaban el alivio y la locura de un país entero, transformando el sufrimiento de los minutos finales en una celebración colectiva cargada de ironía y pasión.

El triunfo de Argentina ante Egipto en fotos: todas las imágenes de la histórica remontada albiceleste en el Mundial 2026

Los memes y reacciones de Argentina vs Egipto por el Mundial 2026

Posteos victora Argentina en X 07072026

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Posteos victora Argentina en X 07072026

Posteos victora Argentina en X 07072026

Posteos victora Argentina en X 07072026

Posteos victora Argentina en X 07072026

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X Micha 07072026

X Sansi 07072026

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X Biancajeta 07072026

BP

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