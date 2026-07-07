El triunfo agónico por 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026, generó una catarata de reacciones en internet, donde los hinchas pasaron del llanto y la resignación por los goles de Yasser Ibrahim y Mostafa Ziko a la euforia absoluta en cuestión de quince minutos.

Los memes se centraron principalmente en la figura de Lionel Messi, protagonista de una remontada que los usuarios calificaron de "milagrosa", y en la capacidad del equipo para sobreponerse cuando la eliminación parecía sellada. Figuras como el "Cuti" Romero y Enzo Fernández, autores de los tantos que completaron la heroica, fueron inmortalizados en las redes con ediciones virales que reflejaban el alivio y la locura de un país entero, transformando el sufrimiento de los minutos finales en una celebración colectiva cargada de ironía y pasión.

El triunfo de Argentina ante Egipto en fotos: todas las imágenes de la histórica remontada albiceleste en el Mundial 2026

Los memes y reacciones de Argentina vs Egipto por el Mundial 2026

BP