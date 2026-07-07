Los puntajes de Argentina vs Egipto por los Octavos de final del Mundial 2026

Argentina le ganó 3-2 a Egipto en un partido donde más de uno se vio armando las valijas. Es verdad lo que se dijo sobre que "este equipo no nos iba a dejar tirados", pero por momentos, más de uno se habrá quejado de los nombres que hoy paró Lionel Scaloni, así que para sentirnos acompañados, el uno por uno de los jugadores que hoy consiguieron una nueva épica.

TITULARES

Emiliano Martínez (4) - El Dibu tuvo un partido flojo. No pudo mantener su valla invicta y se lo vio lento en las reacciones. El primer gol de cabeza y el segundo de contra con un pase al medio. No parece tener responsabilidad absoluta, pero pudo hacer más. En el gol en offside, también sale mal, pero lo salvó el VAR.

Nahuel Molina (5): Moli tuvo un partido discreto. Buenos quites y proyecciones en la primera parte, pero en la segunda estuvo muy adelantado y no pinchó ni cortó.

Cristian Romero (8): Cuti tuvo un partido firme en ataque, pero endeble em defensa. El primer central de Argentina, hizo el descuento y puso la primera piedra de la ilusión.

Licha Martínez (7): Mismo caso para el central zurdo. En la parte defensiva su rol labor fue malo, pero la proyección en ataque fue fundamental.

Nicolás Tagliafico (6): Gran primer tiempo del ex Banfield. Jugó muy suelto por su banda, aunque cometió una infracción peligrosa. Su proyección habilitó a la parte alta varias veces, pero fue remplazado en búsqueda de que el equipo pueda ganar metros.

Leandro Paredes (9): Cortes fundamentales, pases filtrados y buen posicionamiento. Pudo acompañar más las marcas en las contras, pero tiene responsabilidad en los goles.

Enzo Fernández (7): El mediocampista tuvo un reflejo de su Mundial, hasta la última jugada. Parte de todas las jugadas y un inamovible, pero siempre lejos del peligro. En la última jugada conectó de cabeza y puso el 3-2 histórico. Argentina necesita más de eso.

Rodrigo de Paul (5): Mal partido de RDP. El motrocito jugó con un medio sobrepoblado ante un rival muy replegado. Estuvo lejos de hacer diferencia y fue remplazado antes del 2-0.

Alexis Mac Allister (5) Otro jugador que no está pudiendo desenvolverse. Hoy con Paredes detrás pudo proyectar más, pero no juega igual de libre que en Qatar y los pocos espacios le jugaron en contra a el y a sus pares del medio.

Julián Álvarez (6): No tuvo oportunidades de cara al arco. Fue más un mediapunta, ya que hubo más pases para abrir que para romper. Tuvo un labor clave, ya que es quien recupera la pelota en el tercer gol y se la saca ni mas ni menos que a Mo Salah.

Lionel Messi (9): Penal errado de Messi. Pero el mejor jugador de todos los tiempos no se iba a quedar con eso. Gol y asistencia a falta de 15 para romper la muralla egipcia. Un 10 le quedaría mejor, ya que reflejaría su Mundial, pero el sufrimiento pasa factura.

SUPLENTES

Lautaro Martínez (9): El Toro entró para abrir el arco y así fue. No pudo convertir, pero cargó el área y tiró un centro milimétrico para Enzo. La faceta de wing se vio en la previa del Mundial y sin duda fue fundamental en como Argentina sacó adelante esa.

Nicolás González (6): Entró para hacer la línea de fondo más amplia. No pudo ser tan determinante llegando a línea de fondo, pero varias veces probó con centros atrás.

Gonzalo Montiel (6.5): En el gol del empate, fue quien se la bajó a Messi para convertir. Ingresó por Molina en un cambio que generó dudas, pero termina siendo, al igual que en Qatar, uno de los protagonistas.

Sin Puntaje: Nicolás Otamendi y Facundo Medina