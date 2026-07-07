Argentina vs Egipto y una previa picante: "Ellos tienen a Messi, nosotros a Salah y 26 Messis más"

La previa del cruce eliminatorio entre la Selección Argentina y Egipto por los octavos de final del Mundial comenzó a levantar temperatura de manera inesperada. Ibrahim Hassan, ayudante de campo del seleccionado africano y hermano del entrenador principal, lanzó una frase ruidosa que sacudió los portales deportivos y encendió el debate en las plataformas digitales. Sus palabras buscaron quitarle dramatismo a la presencia del capitán albiceleste en la cancha y revalorizar el orgullo de su propia delegación.

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"No nos centramos en Messi", disparó Ibrahim Hassan en declaraciones televisivas que rápidamente se volvieron virales en nuestro país. El asistente técnico detalló el mensaje que le transmiten puertas adentro a sus jugadores para que salgan a disputar el partido sin complejos de inferioridad. Para rematar su análisis y elevar la autoestima de sus dirigidos tras la histórica clasificación obtenida ante Australia, el exdefensor apeló a una analogía extrema. "Puede que ellos tengan a Messi, pero nosotros tenemos a Mohamed Salah – y nosotros tenemos 26 Messis propios", aseguró de forma desafiante.

A pesar del ruido mediático generado por estas declaraciones, el respeto por el ex-delantero del Liverpool sigue siendo total en el bando albiceleste. El cuerpo técnico nacional sabe que, si bien la estructura colectiva de Egipto se apoya en un libreto estrictamente defensivo y solidario, la jerarquía individual de su máxima figura puede complicar a cualquiera en una transición rápida. La Scaloneta buscará imponer condiciones desde el arranque para evitar que el entusiasmo africano gane terreno en el partido de hoy.

LT.