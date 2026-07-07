Suiza vs Colombia: los mejores memes de la eliminación cafetera en el Mundial 2026

El Mundial 2026 regaló un cruce de octavos de final de alto voltaje en el BC Place Stadium, donde Suiza sufrió hasta el último suspiro pero terminó imponiéndose desde los penales ante una Colombia que no pudo plasmar su jerarquía en el marcador.

A pesar de que el conjunto sudamericano llegaba con chapa de candidato de la mano de Néstor Lorenzo, el elenco helvético plantó un cerrojo indestructible y estiró la definición hasta los doce pasos, donde la frialdad europea se impuso ante los fallos cafeteros.

La floja producción ofensiva de figuras como Luis Díaz, quien estuvo errático y fue el principal apuntado por los hinchas, sumado a la frustración de quedarse a las puertas de los cuartos de final, hizo que los fanáticos no dudaran en explotar internet con todo tipo de memes y reacciones de las más graciosas.

Suiza vs Colombia: los helvéticos ganaron en penales y jugarán los cuartos del Mundial 2026 ante Argentina

Los mejores memes que dejó el partido

FMZ