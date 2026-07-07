Emiliano Dibu Martínez analizó su actuación ante Egipto y dejó una dura autocrítica

La agónica victoria 3-2 de la Selección Argentina ante Egipto dejó sensaciones encontradas en el plantel. A pesar de la euforia por haber revertido un resultado durísimo que depositó a la Albiceleste en los cuartos de final del Mundial 2026, Emiliano Dibu Martínez sorprendió al retirarse del estadio en Atlanta con una profunda y madura autocrítica.

En diálogo con TyC Sports antes de subirse al micro de la delegación, el arquero marplatense no ocultó su frustración por los goles encajados y admitió sentirse algo "culpable" por no haber tenido intervenciones, aunque dejó una advertencia que ilusiona a todo el país de cara al duelo del sábado contra Suiza.

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Las duras palabras de Emiliano Dibu Martínez

“Sentí que no pude ayudar a nadie, esa sensación de irme a casa sin poder ayudar nunca la tuve en la Selección. Pienso que va a llegar mi momento”, sentenció el arquero visiblemente emocionado.

Lejos de conformarse con el pase de ronda, el Dibu amplió su análisis con la mente puesta en sus compañeros: “Necesito ayudarlos un poco más, ellos me están salvando muchos partidos, así que me voy a mentalizar en ayudarlos yo a ellos”.

“Estaba hablando con los chicos que el Mundial pasado no nos pasó lo de estos dos partidos, es lindo afrontar lo que viene y que, si hay que sufrir, hay que sufrir. Pasó con Cabo Verde y Egipto. En el camino va a haber un partido que no suframos tanto", explicó el arquero argentino.

Las lágrimas del plantel y la defensa a Messi

Al ser consultado sobre el llanto y la descarga de varios referentes tras el cierre, Martínez explicó el trasfondo emocional que se vive en una instancia de mata-mata: “Obviamente las lágrimas se dan porque pensás en irte a casa y que no diste lo suficiente. No queremos dejar en vano a nadie y representarlos como lo que somos: como todo argentino que por más que no tenga lo que tengan los europeos, tratamos de ser felices y siempre damos un poco más”.

Además, el arquero respaldó de manera a Lionel Messi, quien erró un penal durante el partido: “Nos salva siempre, erró un penal y se siente culpable en el entretiempo, pero nos ha ayudado muchísimas veces, por eso tengo que atajar mejor”.

FMZ