“Si tanto quieren que Argentina gane, ¿para qué invitan a todos a participar?", lanzó Hossam Hassan, entrenador de Egipto, con un medio de su país durante las entrevistas que realizó tras finalizar el duelo de octavos de final del Mundial 2026.

Ziko en el Mundial 2026

"Diré lo que pienso sin importar las consecuencias. Este fue un partido amañado y todo el mundo lo vio”, agregó Hassan, quien remató asegurando que "Todo es cuestión de marketing y dinero. Quieren que Messi sea campeón del mundo y siga en carrera".

Ziko en llamas: “Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo”

El futbolista Zkco, autor del gol que puso a Egipto transitoriamente 2-0 ante Argentina, tampoco ocultó su enojo en rueda de prensa: «Felicitaciones a Argentina por la Copa del Mundo, el torneo estuvo amañado, no necesitaron nada más. El árbitro fue injusto, injusto, injusto, injusto. La Copa está dirigida hacia Argentina”.

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Las jugadas que Egipto reclama como polémicas en el partido ante Argentina

El enojo egipcio surge de dos situaciones similares, con distintas resoluciones. Por un lado, el pisotón de Ateya sobre Lisandro Martínez en el comienzo del gol anulado a Egipto, por otro, la presunta infracción de Julián Álvarez sobre Salah que dio inicio a la jugada del gol de Enzo Fernández.

Dos pistones tecnológicos, uno advertido por el VAR, el otro no. En el fútbol sin tecnología, ninguna de las dos es falta. Bajo la órbita actual, ambas tenían elementos para ser, al menos, revisadas en el monitor.

NZ