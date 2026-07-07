La Selección Argentina ya conoce a su próximo rival en el Mundial 2026. Tras dejar en el camino a Egipto en un partido no apto para cardíacos, el equipo de Lionel Scaloni se medirá este sábado 11 de julio en Kansas ante Suiza, que viene de dar el golpe al eliminar por penales a Colombia.

Con el cruce de cuartos de final confirmado, los libros de historia salen a la luz y traen excelentes noticias para la Albiceleste. El historial general marca una clara e indiscutible paternidad: Argentina está invicta frente a Suiza.

Sobre un total de 7 partidos disputados entre Mundiales y amistosos, la Selección nacional cosecha 5 triunfos y 2 empates, con 15 goles a favor y apenas 3 en contra. Además, los dos antecedentes en Copas del Mundo terminaron con festejo argentino.

Argentina vs Suiza: el recuerdo de Brasil 2014, el último antecedente en Mundiales

El recuerdo de Brasil 2014: agonía pura en San Pablo

Es, sin dudas, el antecedente más fresco y dramático en la memoria colectiva del hincha argentino. El 1 de julio de 2014, por los octavos de final del Mundial de Brasil, el equipo dirigido por Alejandro Sabella chocó contra una muralla helvética en el Arena Corinthians.

Tras un 0-0 durísimo en los 90 minutos, el partido se estiró al tiempo suplementario. Cuando los penales parecían inevitables y los nervios paralizaban al país, apareció la magia en el minuto 118: Lionel Messi frotó la lámpara, encaró por el medio y habilitó a Ángel Di María, quien definió cruzado para desatar el delirio y firmar el agónico 1-0.

El triplete de Messi en Berna (2012)

Dos años antes de la épica de San Pablo, el 29 de febrero de 2012, se produjo otro quiebre en el historial. En un amistoso disputado en el Stade de Suisse de Berna, Lionel Messi se despachó con una actuación antológica para decretar el 3-1 definitivo.

Aquella noche, el astro rosarino marcó su primer hat-trick (tres goles) con la camiseta de la Selección Mayor, destrabando un partido complejo sobre el final y demostrando que Suiza le sienta bien a su zurda. En el conjunto europeo, el histórico Xherdan Shaqiri había anotado el empate transitorio.

Los primeros cruces mundialistas y las palizas de la era dorada

El primer enfrentamiento de la historia se remonta al Mundial de Inglaterra 1966. Por la fase de grupos, la Selección conducida por Juan Carlos Lorenzo derrotó a los suizos por 2-0 en Sheffield, gracias a los gritos de Luis Artime y Ermindo Onega.

La máxima goleada del historial ocurrió el 16 de diciembre de 1980 en el Chateau Carreras de Córdoba. El campeón del mundo de César Luis Menotti aplastó a Suiza con un contundente 5-0 con goles de Ramón Díaz, Leopoldo Luque, José Valencia, Daniel Passarella y un joven Diego Armando Maradona.

El historial completo entre Argentina y Suiza

Mundial 1966: Argentina 2 - Suiza 0

Amistoso 1980: Argentina 5 - Suiza 0

Amistoso 1984: Suiza 0 - Argentina 2

Amistoso 1990: Suiza 1 - Argentina 1

Amistoso 2007: Suiza 1 - Argentina 1

Amistoso 2012: Suiza 1 - Argentina 3

Mundial 2014: Argentina 1 - Suiza 0

FMZ