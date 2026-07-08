La Selección Argentina comandada por Lionel Scaloni dejó de ser el líder del ranking FIFA, en plena disputa de los octavos de final del Mundial 2026. A pesar de haber conseguido un triunfo clave por 3-2 ante Egipto para sellar el boleto a los cuartos de final, la combinación de resultados matemáticos de la competencia le terminó jugando una mala pasada al conjunto nacional en la tabla global.

La actualización en tiempo real que proyecta la entidad madre del fútbol determinó que Francia recuperara el trono mundial tras vencer por 1-0 a Paraguay en su respectiva llave. Con este escenario, el elenco conducido por Didier Deschamps trepó a los 1.925,86 puntos, desplazando a la Albiceleste, que quedó como escolta inmediata con 1.925,15 unidades.

Top 10 del Ranking FIFA

"Dios ha resucitado": la prensa mundial destacó el gran triunfo de Argentina ante Egipto por el Mundial 2026

Lejos de encender las alarmas, la noticia despertó una sonrisa cómplice entre los hinchas más cabuleros debido a un mito histórico. Existe una estadística letal y sumamente respetada en el ambiente de los cabuleros: jamás en toda la historia de la Copa del Mundo el seleccionado que llegó al torneo como número uno del ranking logró coronarse campeón.

Como Argentina inició la cita norteamericana en la cima tras la última publicación oficial de junio, el traspaso del mando virtual en plenos octavos de final podría transformarse en un alivio supersticioso. Ahora, la presión de portar el cartel del mejor del planeta recae directamente sobre el lomo de los galos.

Cuartos de final de la Copa del Mundo

Los puntajes de Argentina vs Egipto por los Octavos de final del Mundial 2026

El margen entre las potencias del fútbol moderno es mínimo y el podio lo termina de completar España, que se aferra al tercer lugar del escalafón tras despachar a Portugal. Por su parte, la delegación nacional ya dio vuelta la página y planifica los detalles de los cuartos de final, instancia donde se medirá cara a cara contra Suiza con el objetivo de meterse entre los cuatro mejores de la competencia.

LT.