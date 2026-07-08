El DT de Suiza desafía a la Selección Argentina y lanza una advertencia: "No es invencible"

La temperatura del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026 comienza a elevarse. Luego de que Suiza eliminara a Colombia en una ajustada definición por penales en Vancouver, el foco se trasladó rápidamente al enfrentamiento ante la Selección Argentina del próximo sábado a las 22:00 en Kansas City. Ante la expectativa, el técnico helvético, Murat Yakin, no se guardó nada y dejó claro que su equipo no llega a tierras estadounidenses solo para cumplir el calendario.

Argentina enfrentará a Suiza por cuartos de final del Mundial 2026: día, horario y TV

"Argentina no es invencible"

En la conferencia de prensa posterior a la clasificación, Yakin analizó con pragmatismo lo que será el desafío frente a la Albiceleste. Aunque admitió que jugar contra el vigente campeón mundial es "una oportunidad única" y un verdadero "sueño", se encargó de ponerle picante a la previa.

"Se pudo ver que Argentina no es invencible. Creo que hemos trabajado muy duro y ahora tenemos esta oportunidad. Por supuesto que trataremos de vencer al campeón", sentenció el estratega, marcando el terreno ante un equipo que, si bien es favorito, llega tras un desgaste físico importante frente a Egipto.

Selección de Suiza

Argentina vs Suiza: un duelo de pizarra y estrategia

Lejos de centrarse solo en lo emocional, Yakin anticipa un choque de alto vuelo desde la gestión táctica. El entrenador suizo confía en la madurez de su plantel para neutralizar las virtudes del equipo dirigido por Lionel Scaloni: "Va a ser un partido muy interesante. Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Tenemos las cualidades en la cancha y creo que podemos lograr grandes cosas".

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El camino de Suiza en el Mundial 2026 y el respeto por Messi

El equipo europeo llega a esta instancia con una sólida campaña: lideró el Grupo B —tras empatar con Qatar y vencer a Bosnia y Canadá— y superó a Argelia en 16avos antes de dejar en el camino a Colombia. Sin embargo, la mayor preocupación para los suizos es el factor anímico y el talento individual argentino.

El lateral izquierdo Ricardo Rodríguez, referente del equipo, se sumó a las declaraciones de su técnico con un tono más conciliador y de respeto absoluto hacia el capitán nacional: "Argentina es un equipazo, con jugadores muy fuertes y un buen entrenador. Tienen a 'el mejor', que es Lionel Messi".

Selección de Suiza

Con el antecedente del desgaste por los 120 minutos disputados ante los colombianos, Suiza buscará dar el golpe en el Kansas City Stadium. El sábado, sobre el césped, las palabras de Yakin se pondrán a prueba frente a un conjunto albiceleste que, tras la remontada épica en Atlanta, llega con el orgullo intacto y el pase a semifinales entre ceja y ceja.

BP