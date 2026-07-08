Locura por la Selección: se tatuó el heroico quite de Leandro Paredes ante Egipto

La histórica victoria de la Selección Argentina ante Egipto por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 sigue dejando perlitas que demuestran que la pasión local no entiende de razones. Mientras el plantel comandado por Lionel Scaloni ya descansa con la mente puesta en los cuartos de final, un hincha llevó el fanatismo a un nivel extremo.

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El usuario de Instagram @adriaguilera82, fanático de Boca, sorprendió en las redes sociales al mostrar su nuevo tatuaje. Eligió retratar el preciso instante en el que Leandro Paredes barrió abajo limpiamente para cortar un contragolpe letal de Omar Marmoush. La jugada ocurrió en el minuto 90, con el partido empatado dos a dos y la defensa argentina desarmada.

Muchos hinchas compararon de inmediato la oportuna intervención del volante surgido en el Xeneize con aquel mítico cierre de Javier Mascherano a Arjen Robben en las semifinales de Brasil 2014. De no haber sido por la precisión quirúrgica del mediocampista, la Albiceleste se hubiera quedado al borde de la eliminación directa. Dos minutos después de ese quite milagroso, llegó el frentazo de Enzo Fernández para sentenciar el agónico triunfo definitivo.

El posteo del fanático, acompañado por la frase "Orgullo Argentino", no tardó en volverse viral y llegó rápidamente a los ojos de Leandro Paredes, que reaccionó con un "me gusta". No es la primera vez que interactúan: el mediocampista ya le había firmado un autógrafo en la piel en el predio de Ezeiza, el cual también terminó tatuado.

Leandro Paredes y otro quite enorme, esta vez, ante Salah.

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La victoria épica dejó al plantel con el ánimo por las nubes para el próximo cruce decisivo de la Copa del Mundo. El combinado nacional armó las valijas y partió rumbo a su nueva concentración, donde el cuerpo técnico ya analiza los videos tácticos del próximo rival europeo. Argentina buscará meterse entre los cuatro mejores del planeta y mantener encendida la ilusión de retener la corona.

LT.