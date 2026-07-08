El duro comunicado de Egipto contra la FIFA: denuncian "falta de integridad" tras la eliminación ante Argentina en el Mundial 2026

La épica remontada de la Selección Argentina ante Egipto (3-2) en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó el pase a cuartos de final para los de Scaloni, sino también un incendio diplomático y deportivo. Tras haber estado arriba por dos goles y sufrir una reacción tardía que les costó la eliminación, el seleccionado africano explotó contra el cuerpo arbitral y oficializó su descontento mediante un comunicado contundente.

El DT y futbolistas de Egipto, explosivos contra Argentina por el arbitraje: "Quieren que Messi siga en carrera"

Los puntos de la polémica: ¿Qué reclama Egipto?

El reclamo de "Los Faraones" no es una simple queja por perder, sino un cuestionamiento técnico detallado sobre la actuación del juez François Letexier. Los puntos que encendieron la furia egipcia son:

El gol anulado: Una acción que pudo significar el 2-0 a favor de Egipto promediando el segundo tiempo y que fue invalidada por una falta previa sobre Lisandro Martínez.

El penal de Messi: La revisión y cobro de un penal en el primer tiempo que el capitán argentino terminó fallando.

El gol del triunfo: Una supuesta falta no sancionada sobre la estrella egipcia Mohamed Salah justo antes del inicio de la jugada que derivó en el tercer gol de la Albiceleste, obra de Enzo Fernández.

Argentina vs. Egipto

"La Asociación Egipcia no puede permanecer en silencio"

Lejos de dejar pasar el dolor de la eliminación, la federación del país africano utilizó un lenguaje severo para exigir explicaciones a la FIFA. "La Asociación Egipcia de Fútbol no puede permanecer en silencio ante las decisiones arbitrales observadas y ante la falta de un uso adecuado del VAR", expresaron en el escrito oficial.

El comunicado hace hincapié en que estos "incidentes clave" no fueron errores aislados, sino decisiones que "influyeron directamente en el desarrollo del encuentro" y dejaron "profundas dudas sobre la coherencia e imparcialidad" del arbitraje.

Argentina vs. Egipto

Exigencia de transparencia en el escenario mundial

La nota no solo apunta al partido específico, sino que plantea un problema de integridad institucional. Egipto sostiene que lo ocurrido en Atlanta pone en riesgo los estándares de la Copa Mundial 2026: "Defender los derechos y los intereses de la selección nacional de Egipto no es un asunto que pueda ser ignorado o tratado como secundario. Es una responsabilidad que asumimos con plena determinación", sentenció la federación, tras manifestar la frustración compartida por los jugadores, el cuerpo técnico y sus hinchas.

Mientras la Selección Argentina ya se encuentra en Kansas City preparando el duelo ante Suiza, el eco de esta protesta promete generar repercusiones en la sede de la FIFA, abriendo un debate necesario sobre el desempeño del VAR y los árbitros en las instancias definitivas del certamen.

BP