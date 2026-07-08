“Espero que el señor Tello y sus asistentes sean mañana tan buenos como el señor Letexier y sus asistentes”, lanzó Didier Deschamps en plena conferencia de prensa previa al Francia vs Marruecos del jueves. El entrenador restó importancia a la designación de árbitros argentinos pero lanzó algo de presión al destacar el arbitraje de su compatriota François Letexier, que arbitró el Argentina vs Egipto del miércoles.

Didier Deschamps

Con ternas cruzadas, Argentina y Francia siguen en plena competencia para reeditar la final de Qatar 2022. Deschamps dijo que la designación “puede ser cuestionada” pero que “acepto los nombramientos y no puedo hacer nada al respecto, me aseguro de confiar en los árbitros. El rival es Marruecos, no el árbitro”.

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Los cinco árbitros en campo de Francia vs Marruecos serán argentinos: Facundo Tello, principal, los asistentes Juan Pablo Bellati, Gabriel Chade, el cuarto árbitro Darío Herrera y el juez de reserva Cristian Navarro.

Facundo Tello

Deschamps cerró su conferencia de prensa cruzándose con periodistas marroquíes

Una vez finalizada la conferencia, distintos periodistas marroquíes levantaron la voz reclamando a Didier Deschamps que no pudieron hacer suficientes preguntas. Varios se cruzaron con el seleccionador y también con el jefe de prensa de la delegación.

Deschamps se mostró sorprendido, habló sobre su apretado cronograma y aseguró que “Si cincuenta de ustedes levantan la mano, no voy a responder cincuenta preguntas”. El entrenador volvió a sentarse y respondió una consulta más, sobre si el equipo francés se sentía eufórico por celebrar los goles durante el entrenamiento. “No, el equipo francés no se siente eufórico en absoluto”, respondió Didier, y se marchó.

NZ