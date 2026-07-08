El tramo decisivo del Mundial 2026 no da tregua y la presión se siente tanto en el juego como en las estadísticas disciplinarias. Con los cruces de cuartos de final a la vuelta de la esquina en los estadios de Norteamérica, un total de 17 futbolistas de elite se encuentran al límite de la suspensión. El reglamento de la FIFA es implacable en esta edición ecuménica: aquellos jugadores que acumulen dos tarjetas amarillas entre los dieciseisavos y los cuartos de final quedarán automáticamente suspendidos para las deseadas semifinales.

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El defensor de River, Gonzalo Montiel, es el único representante de la Albiceleste que deberá jugar condicionado en la cancha. El lateral derecho, héroe en los penales de Qatar y pieza de recambio habitual en el esquema nacional, vio la tarjeta amarilla durante el tiempo suplementario del agónico cruce ante Cabo Verde.

Si el defensor llega a ver la cartulina amarilla en el próximo partido frente a Suiza, se perderá el hipotético choque de semifinales en caso de avanzar. El cuerpo técnico ya planifica cómo dosificar los minutos en el lateral, sabiendo que la agresividad marca registrada de "Cachete" es fundamental para neutralizar los ataques europeos, pero un exceso puede costar carísimo.

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El seleccionado que más complicado llega a esta instancia es Marruecos, la gran sensación africana, que tiene a cuatro de sus pilares al límite: Issa Diop, el experimentado Achraf Hakimi, Redouane Halhal y la joya Bilal El Khannouss.

Por el lado de Inglaterra, Thomas Tuchel sufre por las amonestaciones del estandarte Jude Bellingham, la joven revelación del Manchester City Nico O’Reilly, el cerebral Declan Rice y el central Marc Guehi.

Los franceses tampoco la tienen fácil con las tarjetas de Manu Koné y el desequilibrante Michael Olise.

El rival directo de Argentina, Suiza, saldrá a disputar los cuartos con tres futbolistas clave apercibidos: el capitán Granit Xhaka, el motor del mediocampo Denis Zakaria y el defensor Miro Muheim.

Completan la preocupante nómina Ferrán Torres en España, el revulsivo Antonio Nusa en Noruega y el zaguero Brandon Mechele en Bélgica.

LT.