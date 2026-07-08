Por primera vez en 27 días, la pelota del Mundial 2026 se toma un respiro. Tras casi un mes ininterrumpido de pura adrenalina y la reciente clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final, este miércoles 8 de julio no habrá partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, la agenda deportiva no se detiene: el fútbol invernal y el mejor tenis del planeta salen al rescate.
El plato fuerte de la jornada estará en el norte argentino, donde Boca continuará con su pretemporada, mientras que el césped de Londres vibrará con las instancias decisivas del tercer Grand Slam de la temporada.
El plato fuerte: Boca se mide ante Athletico Paranaense en Salta
Para saciar la falta de partidos mundialistas, Boca sale a la cancha en el tramo final de su pretemporada. El equipo de la Ribera se enfrentará a Athletico Paranaense de Brasil en un atractivo amistoso internacional en el marco de la Copa Desafío de Invierno.
El encuentro se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta, escenario ideal para que el cuerpo técnico empiece a delinear el once titular de cara a la reanudación de las competencias oficiales del segundo semestre.
El mismo se pondrá en marcha a partir de las 21:00 horas y se podrá ver únicamente vía el streaming oficial de ESPN por la plataforma Disney+ Premium.
Tenis: Wimbledon entra en zona de definición
En el All England Club de Londres, la acción sobre el césped está más picante que nunca. Superada la primera semana, los grandes candidatos buscan su lugar en las rondas finales. La transmisión completa para Argentina estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.
Cuartos de final masculino
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10:30 – Taylor Fritz vs. Alexander Zverev
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11:00 – Flavio Cobolli vs. Arthur Fery
Cuartos de final femenino
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09:00 – Linda Nosková vs. Elise Mertens
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09:30 – Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini
Cuartos de final de dobles masculinos
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08:30 – Kevin Krawietz / Tim Pütz vs. Fabien Reboul / Sadio Doumbia
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09:00 – Mate Pavić / Marcelo Arévalo vs. Julian Cash / Lloyd Glasspool
Cuartos de final - Dobles Femenino
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09:40 – Ellen Perez / Demi Schuurs vs. Shuko Aoyama / Liang En-shuo
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10:10 – Anna Sisková / Katarzyna Piter vs. Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani
Dato extra internacional: Para los amantes del fútbol sudamericano, la jornada también tendrá acción en la Copa Ecuador, donde se definen cruces de 16avos de final con los estrenos de Independiente del Valle, 19:30 hora ARG ante S.D. Santo Domingo, y Liga de Quito, 22:00 hora ARG ante Independiente Juniors.
FMZ