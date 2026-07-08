Por primera vez en 27 días, la pelota del Mundial 2026 se toma un respiro. Tras casi un mes ininterrumpido de pura adrenalina y la reciente clasificación de la Selección Argentina a cuartos de final, este miércoles 8 de julio no habrá partidos de la Copa del Mundo. Sin embargo, la agenda deportiva no se detiene: el fútbol invernal y el mejor tenis del planeta salen al rescate.

El plato fuerte de la jornada estará en el norte argentino, donde Boca continuará con su pretemporada, mientras que el césped de Londres vibrará con las instancias decisivas del tercer Grand Slam de la temporada.

El plato fuerte: Boca se mide ante Athletico Paranaense en Salta

Para saciar la falta de partidos mundialistas, Boca sale a la cancha en el tramo final de su pretemporada. El equipo de la Ribera se enfrentará a Athletico Paranaense de Brasil en un atractivo amistoso internacional en el marco de la Copa Desafío de Invierno.

Boca Juniors

El encuentro se disputará en el Estadio Padre Ernesto Martearena de la provincia de Salta, escenario ideal para que el cuerpo técnico empiece a delinear el once titular de cara a la reanudación de las competencias oficiales del segundo semestre.

El mismo se pondrá en marcha a partir de las 21:00 horas y se podrá ver únicamente vía el streaming oficial de ESPN por la plataforma Disney+ Premium.

Tenis: Wimbledon entra en zona de definición

En el All England Club de Londres, la acción sobre el césped está más picante que nunca. Superada la primera semana, los grandes candidatos buscan su lugar en las rondas finales. La transmisión completa para Argentina estará a cargo de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

Wimbledon continuará con los cuartos de final este miércoles

Cuartos de final masculino

10:30 – Taylor Fritz vs. Alexander Zverev

11:00 – Flavio Cobolli vs. Arthur Fery

Cuartos de final femenino

09:00 – Linda Nosková vs. Elise Mertens

09:30 – Marta Kostyuk vs. Jasmine Paolini

Cuartos de final de dobles masculinos

08:30 – Kevin Krawietz / Tim Pütz vs. Fabien Reboul / Sadio Doumbia

09:00 – Mate Pavić / Marcelo Arévalo vs. Julian Cash / Lloyd Glasspool

Cuartos de final - Dobles Femenino

09:40 – Ellen Perez / Demi Schuurs vs. Shuko Aoyama / Liang En-shuo

10:10 – Anna Sisková / Katarzyna Piter vs. Gabriela Dabrowski / Luisa Stefani

Dato extra internacional: Para los amantes del fútbol sudamericano, la jornada también tendrá acción en la Copa Ecuador, donde se definen cruces de 16avos de final con los estrenos de Independiente del Valle, 19:30 hora ARG ante S.D. Santo Domingo, y Liga de Quito, 22:00 hora ARG ante Independiente Juniors.

FMZ