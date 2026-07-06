Como suele ocurrir en años Mundialistas, las distintas ligas del mundo adoptan las nuevas reglas que se estrenan en la Copa del Mundo. El Fútbol Argentino se prepara a hacerlo y lo anunció este viernes a través de su último boletín oficial: la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que las estrictas normas implementadas por la FIFA entrarán en vigencia de forma inmediata para el inicio del Torneo Clausura 2026, replicando las medidas que buscan dinamizar los partidos y optimizar el tiempo neto de juego.

Claudio Tapia y Gianni Intantino en el Mundial 2026

Los principales cambios que apuntan a la agilización del juego

La gran obsesión de la FIFA de combatir las demoras deliberadas tendrá un impacto directo en el torneo local, o al menos eso se intentará. A partir de la primera fecha, los futbolistas que sean reemplazados tendrán un máximo de 10 segundos para abandonar el terreno; si se exceden, el jugador ingresante deberá esperar un minuto entero afuera antes de poder entrar a la cancha.

Mundial 2026

Por otra parte, los saques de arco y los laterales contarán con una cuenta regresiva letal. Los planteles tendrán apenas 5 segundos para reanudar el juego desde la línea o el área chica, y en caso de no cumplirlo, se penalizará de inmediato con la pérdida de la posesión del balón en favor del rival.

Otra de las modificaciones clave apunta a las simulaciones y la atención por parte de médicos. Todo jugador que solicite asistencia en el césped se verá obligado a retirarse y permanecer fuera del partido por 60 segundos, desalentando los cortes por “simulación”.

Más poder al VAR y capacitaciones para todos

En el plano tecnológico, el VAR sumará nuevas e importantes funciones en la Liga Profesional. El sistema de videoarbitraje ahora podrá intervenir de oficio en jugadas polémicas de córner o en la revisión de segundas tarjetas amarillas, siempre y cuando se considere que el árbitro principal cometió un error manifiesto.

Ante la inmediatez de la aplicación de estas medidas, la conducción AFA ya organizó el cronograma de adaptación. Los días 13 y 14 de julio se llevarán a cabo capacitaciones obligatorias para todos los directores técnicos y capitanes de Primera División.

AFA confirmó cuándo arranca el Clausura y reveló la programación de las primeras tres fechas

Las normas comenzarán a regir formalmente el fin de semana del 24 de julio, coincidiendo con el pitazo inicial de la primera jornada del campeonato local.

¿Qué pasa con las pausas de hidratación?

La implementación de todas las reglas FIFA/IFAB quedan a consideración de cada asociación, que puede aplicarlas o no con criterios reservados. AFA no hizo ninguna pronunciación sobre las polémicas pausas de hidratación con las que convivimos durante el Mundial 2026, tampoco con la variante “más liviana” de las que ya fueron parte los clubes argentinos participantes de los torneos CONMEBOL 2026.

NZ