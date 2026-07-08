La tajante sentencia de Ibrahimovic: "Cristiano Ronaldo necesita que el equipo lo lleve, Messi lleva al equipo"

El partido de octavos de final del Mundial 2026 dejó una marca indeleble. La victoria por 3-2 de Argentina sobre Egipto, tras ir abajo en el marcador, no solo fue un triunfo táctico, sino una demostración de liderazgo que dejó impactado incluso a quienes mejor conocen a Lionel Messi. Zlatan Ibrahimovic, excompañero en Barcelona y actual comentarista de Fox Sports, no escatimó en elogios hacia el rosarino.

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"Se convirtió en un animal": La sentencia de Ibrahimovic sobre Messi

Para el delantero sueco, lo vivido en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta fue una exhibición de carácter. "Se convirtió en un animal y nadie pudo atraparlo", disparó Zlatan al analizar los momentos cumbres del encuentro.

El nórdico, que compartió vestuario con Messi durante dos temporadas, describió la actitud del 10 con asombro: "Cuando el marcador era 0-2, algo cambió en él. Tomó el mando, tomó la pelota. Estaba en una misión. No iba a soltar; no quería dejar este torneo". Ibrahimovic destacó que Messi sigue siendo el mismo jugador desequilibrante de siempre, pero con una carga emocional que se hace evidente en cada jugada crucial.

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La vigencia de Lionel Messi a los 39 años

Más allá del rendimiento puntual, Ibrahimovic puso el foco en la mentalidad ganadora que mantiene el capitán argentino a sus 39 años. Zlatan remarcó que el hambre de gloria de Messi es lo que realmente lo distingue del resto de las estrellas de la historia del fútbol.

"Recuerden que ya lo ganó todo, miren su hoja de vida. Ya ganó el Mundial, Balones de Oro, todo. Y aún quiere más, es realmente impresionante", analizó el sueco, reconociendo la capacidad del argentino para seguir desafiando a la lógica del paso del tiempo.

Gol de Messi ante Egipto

El análisis viral de Ibrahimovic: Messi vs. Cristiano Ronaldo

Como era de esperarse, el debate sobre el lugar de Messi en la historia no tardó en aparecer. En su análisis para la cadena televisiva, Ibrahimovic trazó una distinción que rápidamente se viralizó en todas las plataformas digitales, centrada en la forma en que ambos astros gestionan la presión.

"Messi no espera a que el juego venga a él: va y toma el control", explicó Zlatan. En contrapartida, lanzó una dura sentencia sobre la estrella portuguesa: "Ronaldo necesita que el equipo lo lleve. Messi, en cambio, lleva al equipo".

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Para el exjugador de equipos como el Milan y el PSG, la clave del capitán argentino radica en su capacidad para potenciar a sus compañeros, dictar el ritmo y hacer que jugadores "ordinarios" eleven su nivel cuando la soga aprieta. Una definición que refuerza la épica de la noche en Atlanta y coloca a Messi un escalón por encima en la consideración del siempre polémico y directo Zlatan Ibrahimovic.

BP