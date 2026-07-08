Cómo sigue la Selección Argentina tras la clasificación a cuartos: entrenamientos y la hoja de ruta en el Mundial 2026

La Selección Argentina dejó atrás la épica batalla de Atlanta, donde selló su pasaje a los cuartos de final tras imponerse por 3 a 2 ante Egipto, y ya puso primera en la siguiente etapa de su hoja de ruta del Mundial 2026. Tras un largo viaje, la delegación albiceleste volvió a aterrizar en Kansas City, ciudad que funcionó como hogar durante la fase de grupos y a la que el equipo regresa con el objetivo de ajustar los detalles finales antes de un duelo clave.

Argentina enfrentará a Suiza por cuartos de final del Mundial 2026: día, horario y TV

El regreso de Argentina a Kansas City: base de operaciones y descanso

Pasadas las 22:00 horas (Argentina), el plantel aterrizó en el centro de los Estados Unidos. Con el cansancio lógico del traslado y el desgaste físico del último encuentro, los jugadores se alojaron nuevamente en el Origin Hotel. Este retorno a un ambiente conocido es una pieza estratégica del cuerpo técnico, que busca maximizar la recuperación de los futbolistas antes de entrar de lleno en la preparación táctica del próximo compromiso.

Lionel Messi, capitán y figura de la Selección Argentina

Preparación enfocada: el plan de Scaloni ante Suiza

El rival de cuartos de final será Suiza, que logró meterse entre los ocho mejores tras superar por penales a Colombia en Vancouver. Conscientes de la peligrosidad del conjunto europeo, los dirigidos por Lionel Scaloni ya tienen estipulado el cronograma de trabajo en el Compass Minerals National Performance Center:

Trabajos diferenciados: Aquellos jugadores con mayor carga física tras el partido ante Egipto realizarán tareas de recuperación. Por el contrario, el grupo que sumó pocos minutos llevará adelante ejercicios intensos con pelota.

Acceso a la prensa: Los primeros 15 minutos de las prácticas serán abiertos para los medios de comunicación.

Cuenta regresiva: El plantel contará con tres jornadas de entrenamiento antes del choque que definirá el semifinalista.

El enfrentamiento ante los suizos se disputará el próximo sábado a las 22:00 en el Kansas City Stadium, un escenario que trae buenos recuerdos: allí fue donde Argentina debutó en la competencia con una contundente goleada frente a Argelia.

Entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City

La hoja de ruta hacia el sueño de conquistar el Mundial 2926

El cuerpo técnico ya contempla los escenarios posibles tras el sábado. De conseguir la clasificación, la Selección volverá a viajar rumbo a Atlanta, sede del próximo cruce de semifinales, que se disputaría el miércoles 15 de julio.

La logística contempla permanecer en Kansas City hasta uno o dos días antes del hipotético duelo frente al ganador de la llave entre Noruega e Inglaterra. No obstante, la máxima es clara: paso a paso. El plantel sabe que, para emular la histórica campaña de Brasil 2014, primero deberán superar el examen táctico que representa la siempre complicada y ordenada Suiza.

BP