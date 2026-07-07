El Mundial 2026 de las sorpresas y las emociones fuertes nos regaló otra definición de película. Tras una batalla épica en Vancouver que se estiró hasta el límite, Suiza resistió el empuje de Colombia, se impuso en los penales y se metió de lleno en los cuartos de final de la Copa del Mundo, donde jugará ante la Selección Argentina.

Suiza vs Colombia: los helvéticos ganaron en penales y jugarán los cuartos del Mundial 2026 ante Argentina

Argentina enfrentará a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026

Luego de superar al conjunto cafetero en una llave dramática, el combinado helvético ya tiene la mente puesta en el choque definitivo ante la Albiceleste. El esperado partido se disputará el próximo sábado 11 de julio a las 22:00 horas.

Con este pase, el equipo europeo demuestra que es un hueso durísimo de roer, ultra competitivo en los momentos límite y una verdadera amenaza para el sueño del bicampeonato.

Cómo juega Suiza: tácticas y sus mejores jugadores

A diferencia del estilo vertical de los sudamericanos, esta Suiza se caracteriza por su extremo orden táctico, su disciplina colectiva y una notable solidez defensiva.

El esquema madre de su entrenador es un 3-4-2-1 muy elástico, sustentado en la tremenda jerarquía de su líbero, Manuel Akanji, y la firmeza de Nico Elvedi. Es un equipo que reduce los espacios al mínimo y no se desespera si no tiene la pelota.

Manuel Akanji, Granit Xhaka y Breel Embolo, las figuras de Suiza

El bloque central suizo es un verdadero cerrojo. Con la presencia de Granit Xhaka en el círculo central, el equipo tiene equilibrio y una salida limpia y cerebral. Xhaka es el termómetro: maneja los tiempos, corta y distribuye con criterio hacia los carrileros, Silvan Widmer y Ricardo Rodríguez, encargados de ensanchar la cancha.

A la hora de atacar, Suiza es sumamente pragmática. Apuesta a las transiciones rápidas iniciadas por Xhaka para abastecer a la velocidad de Dan Ndoye y la pegada de Fabian Rieder, quienes juegan sueltos por detrás del potente centrodelantero Breel Embolo.

Embolo es clave para aguantar de espaldas, desgastar a los centrales rivales y generar segundas jugadas. Además, la jerarquía de su arquero Gregor Kobel —clave en las instancias definitivas— termina de consolidar un equipo maduro y muy incómodo de enfrentar.

Los resultados de Suiza en el Mundial 2026

La campaña de Suiza en la Copa del Mundo arrancó en el exigente Grupo B, una zona donde desplegó un fútbol de altísimo nivel estratégico y finalizó invicta en la cima absoluta.

En el debut, los helvéticos tuvieron un estreno trabajado al igualar 1-1 frente a Qatar. El gran zarpazo de autoridad llegó en la segunda jornada, donde sacaron a relucir toda su contundencia para golear 4-1 a Bosnia. Para cerrar la fase inicial de manera ideal, derrotaron 2-1 a la anfitriona Canadá ante todo su público. Esta cosecha le permitió a Suiza sumar 7 unidades, adueñarse de su zona y avanzar con el pecho inflado.

Suiza

Ya en los mata-mata, el equipo demostró su chapa continental. En la instancia previa, eliminó con un contundente y autoritario 2-0 a Argelia (rival al que la Selección Argentina ya enfrentó en la fase de grupos).

Posteriormente, llegó el turno de batallar ante Colombia en los octavos de final en Vancouver: una verdadera guerra de 120 minutos que terminó por resolverse desde los doce pasos, donde los suizos hicieron gala de su frialdad europea para sellar el boleto rumbo al gran choque del próximo sábado contra la Scaloneta.

FMZ