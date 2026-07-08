Boca enfrenta a Athletico Paranaense en un amistoso en Salta: el debut del ciclo Arruabarrena

Este miércoles, Boca Juniors tendrá su primera presentación formal bajo la dirección técnica de Rodolfo Arruabarrena. En el marco de la pretemporada, el Xeneize se medirá ante Athletico Paranaense en Salta, un encuentro clave para ajustar piezas antes del inicio de la competencia oficial.

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El objetivo del "Vasco" ante Paranaense

Para el cuerpo técnico, el duelo en el Estadio Padre Ernesto Martearena es la oportunidad ideal para evaluar el rendimiento físico y futbolístico del plantel. Con la mira puesta en el cruce del próximo 16 de julio ante Sarmiento por los 16avos de final de la Copa Argentina, Arruabarrena aprovechará el amistoso para observar a los juveniles que han ganado terreno durante los ensayos y probar variantes tácticas.

Hasta el momento, el club cuenta con Leandro Lozano como única incorporación, mientras los hinchas aguardan por nuevos refuerzos que terminen de jerarquizar el equipo.

Boca Juniors

Bajas confirmadas y la situación de Zeballos

Boca afrontará este compromiso con ausencias sensibles. Leandro Paredes no será de la partida por su presente en la Selección argentina en el Mundial 2026. Además, se suma la incertidumbre en torno a Exequiel Zeballos: el delantero, que no participó de los últimos entrenamientos, habría manifestado su intención de dejar el club en este mercado de pases, lo que lo dejaría al margen del amistoso.

Exequiel Zeballos

Boca vs Athletico Paranaense: horario, TV y probable formación

El partido comenzará a las 21:00 y contará con transmisión exclusiva a través de Disney+ Premium. Para este estreno, el "Vasco" ensayó el siguiente equipo: