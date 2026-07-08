Cuál es el futuro de Juanfer Quintero, Kevin Castaño y Galarza Fonda tras el mundial

Las eliminaciones de las selecciones de Paraguay y Colombia, son temas de conversación en el Mundo River por algunos nombres particulares como los de Matías Galarza Fonda, el Modric paraguayo, Kevin Castaño y Juanfer Quintero que deberían la semana que viene, o antes sí los jugadores lo dicidieran, sumarse a la pretemporada del equipo de Eduardo Coudet cada uno con sus particularidades.

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La situación de Juanfer Quintero

Juanfer es el caso más enigmático en cuanto su futuro porque si bien tiene se sabe que tiene ofertas de la MLS y tampoco ha sido parte de la estructura titular del proyecto de Chacho Coudet. Del cien por ciento de los minutos que jugó el River de Coudet, Juanfer estuvo el 27 por ciento del tiempo. Con 12 partidos, sólo 3 de titular, apenas 421 minutos. Se fue a la selección antes y no estuvo presente en la última semana de entrenamiento.

Antes de su salida para el Mundial, tanto el jugador como el entrenador como el propio presidente Stefano Di Carlo hablaron del tema. Los tres coincidieron en una versión, “Juanfer es jugador de River”. El DT dijo que estaba en sus planes, el jugador dijo que se sentía parte del club y el presidente agregó que se había ganado el derecho a decidir qué hacer con su futuro por todo lo que le dio al club.

Juanfer Quintero

Se sabe de todos modos que River está buscando dos o tres jugadores de refuerzo en esa zona del campo de juego, en la gestación, como son los casos de Angel Correa, Thiago Almada y hasta se nombró a Alvaro Montoro, ex Vélez hoy en el Botafogo. Sí, ya había jugado poco, con la llegada de estos jugadores, se le hará difícil al 10 y capitán, mejorar sus estadísticas del primer semestre, a pesar que dejó buenas sensaciones en el Mundial.

Juanfer jugó los últimos 4 partidos de su selección con ingresos importantes. Solo no jugó en el primer partido contra Uzbekistán. Luego contra Congo ingresó desde el banco y jugó 33 minutos,con una asistencia clave. Sumó 15 y 18 minutos contra Portugal y Ghana y en la derrota con Suiza en campo en la segunda mitad y disputó 55 minutos, incluyendo la prórroga y anotando su cobro en la tanda de penales.

Juanfer Quintero

Qué pasará con Kevin Castaño

Castaño, su compañero, que también debe volver, no estará entre los desafectados como se supuso cuando se dio la lista de los que no iban a seguir. El volante va a ser negociado y no es opción para Coudet, pero debe sumarse a los entrenamientos del plantel profesional luego de un mundial donde jugó los primeros 2 partidos con 9 y 15 minutos -Uzbekistán y Portugal- y estuvo sin salir del banco en los restantes.

Kevin Castaño

El futuro de Galarza Fonda

Finalmente, está el caso de uno de los jugadores sorpresas y es Matías Galarza Fonda una de las figuras del equipo de Gustavo Alfaro que eliminó a Alemania y lo tuvo a maltraer a Francia. Fueron 390 minutos sin salir en los 5 partidos con un gol y una asistencia. Lo que generó una situación inesperada tras su salida de la MLS. Ahora River tiene un activo de alto valor para vender y por eso lo tendrá hast ese momento con el plantel.

Matías Galarza Fonda

Finalmente, los que siguen son Gonzalo Montiel y Nico Otamendi, quienes como sucedió con los demás convocados le dan a River ingresos de pagos de la FIFA. Así es que gracias los cedidos en distintas selecciones (como Quintero, Castaño, Viña, Otamendi, Montiel, Galarza y Páez), el club se garantizó un piso de 720,000 dólares únicamente por la fase de grupos. Con el avance de fase puede sumar 242,000 dólares adicionales.