La pretemporada de Boca Juniors sumará una atracción fundamental esta noche en Salta. Tras haber sellado su contrato el pasado 25 de junio, el lateral uruguayo Leandro Lozano tendrá su estreno con la camiseta azul y oro en el marco del compromiso amistoso frente a Athletico Paranaense. El encuentro servirá para moldear el nuevo esquema de Rodolfo Arruabarrena de cara a las competencias del semestre.

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La dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme desembolsó 3,5 millones de dólares para destrabar la salida del defensor charrúa de Argentinos Juniors, club donde completó un gran rendimiento a principios de año. Con contratos firmados hasta diciembre de 2030, el zaguero llega con la chapa de titular para adueñarse de una banda derecha que sufrió una fuerte depuración interna en las últimas semanas.

Nacido en Montevideo, el defensor inició su trayectoria profesional en su país natal antes de dar el salto al fútbol argentino. Su consolidación en La Paternal llamó poderosamente la atención del cuerpo técnico de Boca, que exigía un futbolista de oficio táctico , agresividad en la marca y que sea determinante en el último tercio.

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Luego de que se le comunicara a Marcelo Weigandt y a Juan Barinaga que no serían tenidos en cuenta, el juvenil Dylan Gorosito había quedado como el único habitante natural del puesto. De esta manera, el flamante refuerzo saltará al campo de juego desde el arranque para empezar a demostrar sus condiciones de jerarquía.

LT.