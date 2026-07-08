Boca Juniors vs Athletico Paranaense: Hora, TV y formaciones del debut del Vasco Arruabarrena

Boca Juniors vuelve al ruedo formalmente en este semestre y se mide en un amistoso ante Athletico Paranaense de Brasil.

El Estadio Padre Ernesto Martearena, en Salta, significará el debut absoluto a puertas abiertas en el segundo ciclo de Rodolfo "Vasco" Arruabarrena como director técnico azul y oro. Con el plantel saliendo de la parte más dura de la pretemporada y la cabeza puesta en los duelos oficiales que se avecinan, el Xeneize buscará darle alegrías a su gente.

El partido se jugará a partir de las 21:00, Disney + será el encargado de la televisación y Luis Lobo Medina será el árbitro.

Cómo llega Boca Juniors

Tras una serie de ensayos informales en el predio de Casa Amarilla (que incluyeron una victoria 1-0 ante Defensa y Justicia con gol de la "Bestia" Miguel Merentiel), el entrenador pondrá en cancha un equipo sumamente competitivo para empezar a aceitar el funcionamiento táctico. La gran atracción de la noche salteña será la presencia del lateral derecho uruguayo Leandro Lozano, quien asoma como el único refuerzo confirmado hasta el momento y pelea el puesto con el juvenil Dylan Gorosito.

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No obstante, el DT padece ausencias rutilantes: Leandro Paredes está afectado a la Selección Argentina en la Copa del Mundo, Adam Bareiro se recupera de un doble desgarro y la "Joya" Tomás Aranda fue preservado en Buenos Aires para regular cargas físicas. A esto se suma el conflicto con Exequiel Zeballos, quien manifestó sus deseos de emigrar y quedó marginado de la delegación. Sin esquivar el recambio, Arruabarrena le dará vuelo a los pibes del club. En la mitad de la cancha se destaca la presencia de Camilo Rey Domenech como eje dinámico, mientras que en la delantera sorprende la irrupción de Leonel Flores, una de las grandes debilidades del técnico en sus primeras semanas de trabajo, quien acompañará al indiscutido Merentiel en el frente de ataque.

Boca Juniors vs. Athletico Paranaense: las posibles formaciones

Boca Juniors: Leandro Brey; Dylan Gorosito (o Leandro Lozano), Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Leonel Flores. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Athletico Paranaense: Santos; Arthur Dias, Aguirre, Lucas Esquivel; Gilberto Moraes, Jadson, Luiz Gustavo, Claudinho (o Léo Derik); Leozinho, Stiven Mendoza y Renan Peixoto. DT: Odair Hellmann.

LT.